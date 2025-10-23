Picsart, la piattaforma di creazione di contenuti digitali preferita dalla Gen Z, porta i creator di LinkedIn al castello di Dracula per la campagna di Halloween "Why Your Marketing Sucks"

LONDRA e MIAMI: Picsart, la piattaforma di creazione digitale leader al mondo, ha annunciato il lancio della sua nuova campagna di Halloween e del suo ebook, Why Your Marketing Sucks: una guida ironica e ad alto impatto visivo sugli errori più spaventosi fatti dai professionisti del marketing e su come evitarli.

La campagna, prevista dal 15 fino al 31 ottobre, integra storytelling a tema horror con consigli pratici e competenze di marketing. Il suo pezzo forte, l'ebook Why Your Marketing Sucks, è stato realizzato da Picsarti in collaborazione con cinque dei principali influencer di marketing su LinkedIn nel corso di un esclusivo viaggio in Transilvania per visitare il castello di Bran, ritenuto essere la dimora del conte Dracula stesso.

Il COO e cofondatore di Picsart, Mikayel Vardanyan, ha affermato "La Gen Z costituisce più del 25% della forza lavoro odierna. Picsart ha supportato questo gruppo demografico per 15 anni, più della metà dei nostri utenti è costituita da clienti fedeli appartenenti alla Gen Z, e continuiamo a offrire un rifugio creativo per il divertimento e il lavoro mentre si muovono verso la fase successiva della loro vita. Questa campagna è stata pensata per fornire valore in modo divertente e didattico per la nuova generazione di professionisti del marketing".

Una novità creativa per il marketing B2B

Dall'8 all'11 ottobre 2025, Picsart ha ospitato i cinque influencer durante il loro viaggio attraverso la Romania. L'esperienza ha avuto inizio nell'ufficio di Picsart a Bucarest, dove i creator hanno incontrato il team, hanno potuto gustare dolcetti a tema e hanno parlato del viaggio e dei programmi. Il gruppo si è quindi spostato nella regione della Transilvania per due giorni, prima a Brasov per le riunioni di marketing, dove sono stati realizzati tutti i contributi degli influencer all'ebook, e quindi a Bran per una cena privata e un tour after-hour esclusivo del castello di Bran (il castello di Dracula): uno scenario suggestivo che ha ispirato il taglio e il design gotico a tema vampiresco della campagna.

Sebbene i viaggi con influencer siano diffusi per i creator di Instagram e TikTok, pochi marchi hanno organizzato un viaggio appositamente per influencer di LinkedIn, nonostante si tratti della piattaforma preferita da 8 su 10 responsabili di marketing B2B, come Tagembed ha evidenziato nel suo report Top LinkedIn Statistics to Drive Engagement & Growth In 2025. Picsart ha sviluppato la campagna per dare priorità a una co-creazione autentica rispetto alla promozione tradizionale attraverso contenuti all'interno dell'account di un influencer. Picsart ha inviato un gruppo scelto di creator di LinkedIn a collaborare in tempo reale, sviluppare qualcosa a cui altri responsabili di marketing possono accedere e che possono utilizzare: un ebook in versione integrale in grado di intrattenere e istruire.

"Questo tipo di contenuti è molto importante da pubblicare perché anche se il tuo marketing non fa schifo, è molto semplice adagiarsi su metodi ormai noti che non ti fanno progredire. Mettere in discussione ciò che si fa può consentire di migliorarsi sotto diversi aspetti", ha affermato Rebecca Shipton, esperta di social media organici e tra i co-autori dell'ebook.

Allanah Micallef, esperto in personal branding e co-autore dell'e-book, ha affermato "Sappiamo che il marketing evolve rapidamente; ogni giorno arrivano nuovi suggerimenti, tendenze e aggiornamenti. È facile sentirsi in ritardo e non sapere cosa valga la pena seguire. È per questo che questo ebook è importante. Non è solo un elenco di consigli, è una raccolta di verità oneste e pratiche che solitamente non si vedono online."

Informazioni su Why Your Marketing Sucks: una terrificante guida di sopravvivenza per i responsabili di marketing moderni

Pubblicato il 15 ottobre, Why Your Marketing Sucks è un manuale di marketing ispirato ad Halloween che evidenzia le trappole comuni del marketing e come affrontarle, incarnando la creatività visiva caratteristica di Picsart.

Ogni capitolo esplora "l'errore di marketing più spaventoso" di ogni nicchia e come risolverlo secondo alcuni dei creator più noti di LinkedIn.

Rebecca Shipton - Social Media: How to Revive an Audience

Sophie Miller - Content: How to Lure Them to Your Lair

Ashleen Narula - Community Building: How to Cultivate Your Coven

Eleshea Williams - Nonprofit Marketing: Raising Spirits and Funds

Allanah Micallef - Personal Branding: How to BRANd Yourself

Ulteriori capitoli trattano dell'IA nel marketing, l'esecuzione delle campagne e la strategia degli influencer, e sono stati creati in collaborazione con il team interno di Picsart. Dal punto di vista visivo, l'ebook adotta un'estetica gotica, accompagnata dalla tipografia fornita da Monotype, che lo rendono uno strumento di insegnamento e un articolo informativo gratuito per i professionisti del marketing.

La campagna Why Your Marketing Sucks è stata lanciata sui canali LinkedIn, Instagram, e-mail e su una landing page di Picsart, oltre che sui canali di social media dei creator stessi. È possibile scaricare gratuitamente l'ebook all'indirizzo https://picsart.com/why-your-marketing-sucks/. La campagna continuerà fino al 31 ottobre, e culminerà nel giorno di Halloween.

Informazioni su Picsart

Picsart è una nota piattaforma basata sull'IA che favorisce l'indipendenza creativa in un'economia globale sempre più guidata e influenzata dai contenuti. Da oltre 15 anni, Picsart cresce insieme alla nuova generazione di storyteller, i nativi digitali della Gen Z, consentendo loro di progettare, promuovere il proprio marchio e crescere su larga scala senza limiti o barriere. Con oltre 130 milioni di utenti attivi al mese e oltre 2 miliardi di download, Picsart è sulla buona strada per diventare il motore creativo dietro al mercato da 750 miliardi di USD delle piccole imprese, degli imprenditori e dei marchi, grazie a una gamma di strumenti e soluzioni innovativi e intuitivi che rivoluzionano i processi creativi, di marketing e pubblicitari. Con l'affermarsi della creatività come elemento centrale per l'identità, la capacità di influenzare, l'imprenditorialità e la redditività, Picsart sta diventando la piattaforma per uno storytelling scalabile e autogestito in un'economia che dà priorità ai contenuti.

Fonte: Business Wire