Boomi riconosciuta come un fornitore esemplare nella ISG Buyers Guides™ per Data Integration e Master Data Management 2025

Boomi™, il leader nell'automazione basata sull'IA, oggi ha annunciato di essere stata nominata Exemplary Vendor sia dalla ISG Buyers Guide™ per Data Integration che dalla ISG Buyers Guide™ per M...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 23/10/2025

Business Wire

Boomi si classifica ai primi posti nella capacità dei prodotti, nella convalida e nell'esperienza clienti in due Buyers Guides da ISG Software Research

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi™, il leader nell'automazione basata sull'IA, oggi ha annunciato di essere stata nominata Exemplary Vendor sia dalla ISG Buyers Guide™ per Data Integration che dalla ISG Buyers Guide™ per Master Data Management 2025.

In queste relazioni pubblicate in maniera indipendente da ISG Software Research, una divisione di ISG (Information Services Group), Boomi è stata riconosciuta come Leader in varie dimensioni di valutazione, tra cui Esperienza prodotti, Capacità, Esperienza clienti e Convalida.

Fonte: Business Wire



