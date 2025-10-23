▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
CWAN e J.P. Morgan Asset Management lanciano una soluzione automatizzata per la gestione della liquidità per i fondi hedge

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 23/10/2025

Business Wire

La nuova integrazione connette Enfusion by CWAN e Morgan Money® per ottimizzare il rendimento, la diversificazione e il controllo della liquidità per clienti di fondi hedge

BOISE, Idaho, NEW YORK, CHICAGO, LONDRA e HONG KONG: Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti e J.P. Morgan Asset Management oggi ha annunciato un'integrazione che trasforma il modo in cui i fondi hedge gestiscono la liquidità. La soluzione abbina direttamente Enfusion by CWAN e la piattaforma di trading di Morgan Money®, la soluzione di gestione degli investimenti a breve termine di J.P. Morgan Asset Management, dando ai clienti un'unico flusso di lavoro automatizzato per investire e monitorare liquidità inutilizzata.

Grazie a questa connessione, i fondi hedge ora possono:

  • ottimizzare la liquidità inutilizzata investendo automaticamente in una gamma diversificata di fondi del mercato monetario.

Fonte: Business Wire



