▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Il token SHx di Stronghold esordisce sull’exchange Kraken

Stronghold oggi ha annunciato che il suo token SHx è ora disponibile per le contrattazioni su Kraken, uno degli exchange di criptovalute più affidabili e sicuri al mondo. Le contrattazioni iniziano ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 24/10/2025

Business Wire

Dare impulso alla prossima ondata di innovazione fintech: il leader nello sviluppo di infrastrutture amplia l’accesso all'utility token

SAN FRANCISCO: Stronghold oggi ha annunciato che il suo token SHx è ora disponibile per le contrattazioni su Kraken, uno degli exchange di criptovalute più affidabili e sicuri al mondo. Le contrattazioni iniziano alle 08:00 PST (CET - 9 ore), segnando la prima quotazione di SHx su un exchange con sede negli Stati Uniti e un’importante espansione dell’accessibilità al token che è alla base di pagamenti, regolamenti di conti e governance della community nell'ambito dell’ecosistema Stronghold.

“La quotazione su Kraken porta SHx a uno dei pubblici più sofisticati del settore delle criptovalute – trader e sviluppatori che comprendono il valore dei token basati sull’utilità. Si tratta di liquidità, interoperabilità e collegamento della nostra infrastruttura di pagamento reale a una piattaforma che condivide il nostro impegno alla sicurezza, conformità e trasparenza”.
– Tammy Camp, amministratrice delegata e co-fondatrice Stronghold

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.