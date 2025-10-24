Il token SHx di Stronghold esordisce sull’exchange Kraken

Dare impulso alla prossima ondata di innovazione fintech: il leader nello sviluppo di infrastrutture amplia l’accesso all'utility token

SAN FRANCISCO: Stronghold oggi ha annunciato che il suo token SHx è ora disponibile per le contrattazioni su Kraken, uno degli exchange di criptovalute più affidabili e sicuri al mondo. Le contrattazioni iniziano alle 08:00 PST (CET - 9 ore), segnando la prima quotazione di SHx su un exchange con sede negli Stati Uniti e un’importante espansione dell’accessibilità al token che è alla base di pagamenti, regolamenti di conti e governance della community nell'ambito dell’ecosistema Stronghold.

“La quotazione su Kraken porta SHx a uno dei pubblici più sofisticati del settore delle criptovalute – trader e sviluppatori che comprendono il valore dei token basati sull’utilità. Si tratta di liquidità, interoperabilità e collegamento della nostra infrastruttura di pagamento reale a una piattaforma che condivide il nostro impegno alla sicurezza, conformità e trasparenza”.

– Tammy Camp, amministratrice delegata e co-fondatrice Stronghold

