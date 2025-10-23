Bidgely presenta UtilityAI Pro, che offre ai fornitori globali di energia e servizi pubblici la prima piattaforma verticale di intelligenza artificiale che trasforma i dati in informazioni strategiche

Una piattaforma di IA realizzata appositamente estrae informazioni dal cloud dell'azienda di servizi pubblici (utility) per potenziare operazioni più intelligenti

LOS ALTOS, Calif.: Bidgely oggi ha presentato UtilityAI Pro™, la prima e più completa piattaforma di intelligenza artificiale (IA) verticale, progettata appositamente per i fornitori globali di energia e servizi pubblici e le DISCOM (aziende di distribuzione). UtilityAI Pro consente ai leader dell'innovazione tecnologica e digitale di implementare i modelli avanzati di apprendimento automatico (ML) nel loro ambiente di dati preferito per analizzare l'infrastruttura di misurazione avanzata (AMI), dati del cliente e della rete. La soluzione esegue questa analisi con granularità 10 volte maggiore, offrendo informazioni più dettagliate dietro le misurazioni rilevate dal contatore sul comportamento del cliente, il consumo a livello di elettrodomestico e le prestazioni di rete.

Bidgely è il leader riconosciuto nel potenziamento dell'analisi dei servizi di utilità con oltre un decennio di competenze di ML e AI incentrate sui servizi di utilità. Sulla base di 19 brevetti e miliardi di letture di contatori, Bidgely elabora ogni giorno oltre un terabyte di dati di consumo energetico forniti dai consumatori di tutto il mondo.

“Da molti anni leader nella tecnologia basata sull'IA specializzata nei servizi pubblici, sentiamo sempre dal Direttore della trasformazione digitale, dal Direttore dell'IA (CAIO) e dal Direttore dei servizi digitali (CDO) l'esitazione a condividere dati sulle infrastrutture critiche al di fuori del loro cloud consolidato. Abbiamo sviluppato UtilityAI Pro come singola piattaforma con modelli di apprendimento automatico brevettati specifici per i servizi pubblici progettati per alimentare gli investimenti esistenti nei data lakes, nell'IA generativa e agentica sul cloud dei servizi pubblici. Questo obiettivo assicura che i leader tecnologici possano guidare la trasformazione in tutto il settore dei servizi pubblici”, ha dichiarato Abhay Gupta, CEO di Bidgely. “Collaborando con gli attori principali nell'ecosistema cloud, il Direttore della trasformazione digitale, CAIO e CDO possono implementare UtilityAI Pro sulla loro piattaforma cloud preferita per promuovere il cambiamento in sicurezza e su scala”.

La prima IA verticale completa del settore delle utility

Il settore dei servizi di pubblica utilità è a una svolta, guidato dall'elettrificazione, dai dubbi sull'accessibilità economica e dalla spinta alla modernizzazione della rete. Il Direttore della trasformazione digitale, il CAIO e il CDO guidano la trasformazione, investendo pesantemente nelle basi dell'infrastruttura dei dati necessarie per soddisfare queste esigenze. Fino ad oggi non è esistita una piattaforma centralizzata per i fornitori di energia e servizi pubblici per convertire massicci volumi di dati dai propri investimenti AMI e dai sistemi informaticii in autentico valore.

Secondo l'IFS Global Utility Survey 2024, solo il 20 percento delle aziende di servizi pubblici ha completato il percorso di trasformazione digitale, nonostante l'82 percento dei dirigenti riconosca l'IA come uno strumento essenziale per la strategia e l'84 percento riconosca l'importanza dell'analisi dei dati.

“UtilityAI Pro rappresenta un salto quantico nella scienza dei dati delle utility, soprattutto per come si integra nell'infrastruttura esistente delle utility”, ha dichiarato Hunter Horgan, amministratore delegato di Renown Capital Partners e investitore in Bidgely. “Questa flessibilità consente a Bidgely di arricchire tutte le applicazioni di utility con informazioni granulari, che vanno oltre la lettura dei contatori, ottimizzando il ROI degli investimenti sui dati esistenti”.

I vantaggi della piattaforma per il Direttore della trasformazione digitale, il CAIO e il CDO

UtilityAI Pro potenzia la rilevanza operativa degli investimenti di IA in agenti e copiloti-da qualsiasi fornitore-interagendo in modalità di conversazione con utili informazioni estratte dalla rete della utility e dai clienti. Questo approccio aumenta la realizzazione del valore nelle attività relative alle utility, risultando in:

Profilazione approfondita del cliente: per ottenere dati granulari, dietro il contatore, riguardanti la proprietà degli elettrodomestici, le prestazioni e le varianti nel comportamento d'uso.

per ottenere dati granulari, dietro il contatore, riguardanti la proprietà degli elettrodomestici, le prestazioni e le varianti nel comportamento d'uso. Coinvolgimento del cliente basato sull'IA: per promuovere comunicazioni iper personalizzate, ottimizzare l'efficienza dei call centre e aumentare la registrazione nel programma.

per promuovere comunicazioni iper personalizzate, ottimizzare l'efficienza dei call centre e aumentare la registrazione nel programma. Identificazione precisa: per individuare con precisione i candidati ideali per tariffe e programmi basati sull'effettiva proprietà dei dispositivi e sui modelli di propensione affidabili.

per individuare con precisione i candidati ideali per tariffe e programmi basati sull'effettiva proprietà dei dispositivi e sui modelli di propensione affidabili. Modernizzazione intelligente della rete: per ottenere visibilità predittiva dal basso per diagnosticare i punti di stress della rete e ottimizzare gli investimenti di resilienza.

per ottenere visibilità predittiva dal basso per diagnosticare i punti di stress della rete e ottimizzare gli investimenti di resilienza. Gestione delle risorse energetiche distribuite (DER) : per prevedere e gestire l'impatto sulla rete dei sistemi solari, di accumulo e dei veicoli elettrici per mantenere la stabilità del sistema.

: per prevedere e gestire l'impatto sulla rete dei sistemi solari, di accumulo e dei veicoli elettrici per mantenere la stabilità del sistema. Innovazione accelerata: per sviluppare rapidamente prototipi e implementare applicazioni personalizzate di IA, integrate in maniera sicura nello stack tecnologico di un servizio pubblico.

per sviluppare rapidamente prototipi e implementare applicazioni personalizzate di IA, integrate in maniera sicura nello stack tecnologico di un servizio pubblico. Eccellenza operativa: per democratizzare l'intelligence in tempo reale nelle funzioni relative a clienti, rete e back-office per promuovere la gestione efficiente e ridurre i costi.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un'azienda SaaS alimentata dall'IA che accelera un futuro di energia pulita consentendo alle aziende energetiche e ai consumatori di prendere decisioni in materia di energia basate sui dati. Grazie alla nostra esclusiva tecnologia brevettata, la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely trasforma le molteplici dimensioni dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in informazioni energetiche estremamente accurate e fruibili per i consumatori. Sfruttiamo queste informazioni per offrire a ciascun cliente raccomandazioni personalizzate, adattate alla sua personalità e al suo stile di vita, alle caratteristiche di utilizzo, ai modelli comportamentali, alla propensione all'acquisto e altro ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (DER) e delle attività a margine della rete, Bidgely sta promuovendo l'innovazione dei contatori intelligenti con soluzioni basate sui dati per i pannelli solari fotovoltaici, il rilevamento dei veicoli elettrici (EV), lo spostamento del carico comportamentale degli EV e la ricarica gestita, il furto di energia, la previsione del carico a breve termine, l'analisi della rete e la progettazione di tariffe a tempo d'uso (TOU). L'analisi energetica dell'UtilityAI™ di Bidgely offre una visibilità approfondita sulla generazione e sul consumo per una migliore gestione dei picchi di carico e una migliore pianificazione della rete, e fornisce raccomandazioni mirate per nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Nata nella Silicon Valley, Bidgely vanta oltre 16 brevetti nel settore dell'energia, finanziamenti per oltre 75 milioni di dollari, la collaborazione con 30 data scientist e porta la passione per l'IA alle aziende energetiche che servono clienti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bidgely.com o il blog di Bidgely su bidgely.com/blog.

