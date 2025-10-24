Vodafone Spain e Twilio si alleano per offrire alle aziende spagnole messaggistica RCS sicura e interattiva

L'81% dei consumatori preferisce la RCS agli SMS, e il 71% delle aziende ne prevede l'adozione il prossimo anno.

MADRID: Twilio, la piattaforma di coinvolgimento clienti che alimenta esperienze personalizzate, in tempo reale per i principali marchi di oggi, ha annunciato una collaborazione estesa con Vodafone Spain, uno dei più importanti operatori di telecomunicazioni del Paese. Questo consentirà alle aziende spagnole di accedere alla messaggistica RCS (Rich Communication Services), rivoluzionando il modo in cui interagiscono con i loro clienti attraverso comunicazioni ricche, interattive e sicure.

Vodafone Spain si è affidata alle competenze globali di Twilio per accelerare l'adozione di questa soluzione di messaggistica di nuova generazione, posizionandola come il nuovo standard per la comunicazione aziendale nel mercato spagnolo.

Un'evoluzione per la comunicazione mobile quanto mai necessaria

In un mondo in cui la personalizzazione e la fiducia sono essenziali per le relazioni tra i marchi e i consumatori, la RCS offre un'esperienza che va oltre le capacità degli SMS tradizionali. Secondo il rapporto di Twilio State of Customer Engagement 2025, che rileva il livello di coinvolgimento dei clienti, l'81% dei consumatori preferisce la messaggistica RCS agli SMS, e il 71% delle aziende prevede di adottarla nell'anno a venire.

Con funzionalità avanzate come immagini, video, illustrazioni di prodotti, tasti interattivi e mittenti verificati, la messaggistica RCS trasforma i messaggi in comunicazioni più dinamiche, umane e rilevanti che generano maggiore impatto e coinvolgimento. Inoltre, la capacità di RCS di misurare metrica dettagliata come tariffe aperte, click e interazioni, consente alle aziende di ottimizzare le loro campagne in tempo reale, ottimizzando il rendimento sull'investimento (ROI).

Fiducia e trasparenza sono diventate essenziali per le aspettative dei clienti, a fronte dell'aumento di spam e dei tentativi di phishing. La messaggistica RCS risponde pienamente a questi rischi valorizzando la credibilità e l'impatto delle comunicazioni del marchio.

Vantaggi principali per aziende e utenti

Interattività migliorata: RCS consente l'inclusione di tasti azionabili direttamente nei messaggi, facilitando azioni quali acquisti, prenotazioni o sondaggi, senza dover lasciare la conversazione.

Identità verificata: attraverso la messaggistica brandizzata, un'azienda può associare il suo nome, logo del brand, tagline e badge verificato ad ogni testo che invia, il che significa che i clienti riconoscono istantaneamente e possono verificare il mittente.

Esperienza arricchita: i contenuti multimediali quali immagini, GIF e video valorizzano l'esperienza dell'utente, rendendo le interazioni più coinvolgenti e memorabili.

Comunicazione bidirezionale: RCS incoraggia conversazioni in tempo reale, permettendo ai clienti di risolvere dubbi o porre domande direttamente dalla chat.

Personalizzazione all'avanguardia: Grazie all'integrazione di dati contestualizzati come storico degli acquisti, storico del browsing e preferenze, le aziende possono personalizzare i messaggi alle preferenze e alle esigenze specifiche di ogni cliente.

Una collaborazione strategica per trasformare le comunicazioni in Spagna

Luis Suñer, Direttore di Wholesale MVNO e Third Party Deals presso Vodafone Spain, sottolinea: "Siamo lieti di collaborare con Twilio per portare la messaggistica RCS ai nostri clienti aziendali in Spagna. Questa tecnologia non solo valorizza ampiamente la qualità delle interazioni tra i marchi e i consumatori, ma rafforza anche la fiducia e la sicurezza, migliorando nel contempo la credibilità del marchio. Con la messaggistica RCS, le aziende potranno connettersi con i propri clienti in modo più rilevante, dinamico ed efficiente".

Peter Bell, VP del Marketing per l'EMEA di Twilio, Peter Bell, ha commentato: "Questa collaborazione ampliata con Vodafone Spain giunge in un momento particolarmente adatto, viste le prossime festività, un periodo determinante per i brand. Mentre i marchi che utilizzano la messaggistica RCS, soprattutto per messaggi relativi alle festività, il canale di coinvolgimento vanta tariffe aperte del 98% e tassi di risposta del 45%. Insieme a Vodafone, stiamo offrendo alle aziende un potente strumento per distinguersi in un ambiente fortemente competitivo".

Un futuro promettente per la messaggistica aziendale

Grazie a questa collaborazione, i clienti di Vodafone Spain saranno in grado di utilizzare l'intero potenziale della messaggistica RCS per migliorare le relazioni con i clienti, aumentare i tassi di risposta e generare maggiore coinvolgimento. Per gli utenti che non hanno ancora dispositivi compatibili con la messaggistica RCS, Twilio garantisce una facile transizione al formato SMS con l'aiuto di failover automatico, assicurando una copertura completa e continua.

Fonte: Business Wire