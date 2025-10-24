Andersen Consulting collabora con Acronotics per approfondire le capacità di trasformazione digitale basate sull'IA

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting rafforza le sue risorse di trasformazione tecnologiche e aziendali attraverso un Accordo di collaborazione con Acronotics, azienda di consulenza digitale in rapida crescita con sede nel Regno Unito e una presenza negli Stati Uniti e in India.

Come specialista nella trasformazione aziendale basata sull'intelligenza artificiale, Acronotics collabora con le aziende Fortune 500 per accelerare la trasformazione digitale utilizzando il potere dell'IA. L'azienda vanta profonde competenze nel settore produttivo, retail, servizi bancari e finanziari, beni di rapido consumo e industrie high-tech, con particolare attenzione agli stack tecnologici AI/ML, Generative AI e RPA. Acronotics offre servizi completi che includono la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni di automazione dei processi basati su Agentic AI e RPA. Utilizzando la sua piattaforma proprietaria Automated Digital Worker Management, Radium.ai, l'azienda aiuta i clienti a gestire e monitorare con efficienza il proprio personale digitale.

"Collaborare con Andersen Consulting ci consente di scalare a livello globale e offrire maggiore valore alle aziende che intendono sfruttare la potenza dell'IA per trasformare la propria attività", ha dichiarato Jitin Goyal, fondatore e presidente di Acronotics. "Combinando le nostre capacità di esecuzione a valle e le competenze strategiche di consulenza di Andersen Consulting, possiamo sbloccare opportunità significative e aiutare le organizzazioni a ottenere risultati innovativi e scalabili”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, "Acronotics porta profonde competenze nella consulenza digitale basata sull'IA e nelle capacità di automazione all'avanguardia che completano perfettamente i nostri servizi di consulenza in espansione. Insieme, aiuteremo le aziende a implementare soluzioni pratiche e scalabili che producono un vero impatto commerciale".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire