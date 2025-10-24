Foresight lancia la prima interfaccia di IA conversazionale per interrogare i dati del mercato privato unificati

Dalla ricerca di accordi alla gestione dei portafogli, Foresight sta modellando il futuro delle interazioni del mercato privato con i dati

NEW YORK: Foresight sta inaugurando la prossima generazione di software per il mercato privato consentendo ai propri clienti di utilizzare il linguaggio naturale per interrogare i dati unificati pre- e post accordo. Oggi l'azienda ha annunciato nuove capacità IA che garantiranno ai clienti la capacità di fare domande alla piattaforma di Foresight nonché in ChatGPT, Claude e Glean tramite il suo nuovo server di protocollo di contesto del modello (MCP). I negoziatori del mercato privato saranno in grado di interrogare l'IA di Foresight per ottenere elenchi di aziende potenziali clienti, e chiunque sia incaricato delle decisioni post-accordo potrà fare domande su portafogli, scenari di modello ed eseguire flussi di lavoro in un linguaggio naturale nel desktop di Foresight o sulle interfacce per dispositivi mobili.

Fonte: Business Wire