▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Foresight lancia la prima interfaccia di IA conversazionale per interrogare i dati del mercato privato unificati

Foresight sta inaugurando la prossima generazione di software per il mercato privato consentendo ai propri clienti di utilizzare il linguaggio naturale per interrogare i dati unificati pre- e post acc...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 24/10/2025

Business Wire

Dalla ricerca di accordi alla gestione dei portafogli, Foresight sta modellando il futuro delle interazioni del mercato privato con i dati

NEW YORK: Foresight sta inaugurando la prossima generazione di software per il mercato privato consentendo ai propri clienti di utilizzare il linguaggio naturale per interrogare i dati unificati pre- e post accordo. Oggi l'azienda ha annunciato nuove capacità IA che garantiranno ai clienti la capacità di fare domande alla piattaforma di Foresight nonché in ChatGPT, Claude e Glean tramite il suo nuovo server di protocollo di contesto del modello (MCP). I negoziatori del mercato privato saranno in grado di interrogare l'IA di Foresight per ottenere elenchi di aziende potenziali clienti, e chiunque sia incaricato delle decisioni post-accordo potrà fare domande su portafogli, scenari di modello ed eseguire flussi di lavoro in un linguaggio naturale nel desktop di Foresight o sulle interfacce per dispositivi mobili.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.