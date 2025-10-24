Macrobond e FactSet collaborano per fornire l'accesso diretto ai dati azionari globali su un'unica piattaforma di ricerca integrata

Questa integrazione porta i dati fondamentali, le stime e i dati sugli ETF leader di mercato di FactSet direttamente nella piattaforma intuitiva di Macrobond.

LONDRA: Macrobond, il fornitore leader di dati finanziari e analisi economiche e finanziarie globali, ha annunciato oggi un'integrazione strategica con FactSet, una piattaforma digitale globale e un fornitore di soluzioni aziendali. Questa collaborazione offre agli utenti di Macrobond l'accesso diretto ai vasti set di dati azionari ed ETF di FactSet, compresi dati fondamentali, stime di consenso, aggregati di mercato, prezzi azionari e rendimenti, all'interno della piattaforma Macrobond.

Abbinando le informazioni macroeconomiche top-down di Macrobond e l'analisi bottom-up delle aziende fornita da FactSet, la collaborazione offre un set di dati complementari unico che permette ai clienti di integrare facilmente le tendenze economiche globali e le informazioni dettagliate a livello di sicurezza.

Fonte: Business Wire