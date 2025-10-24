Wolters Kluwer classificata al primo posto nello Studi di mercato Dresner 2025 Wisdom of Crowds® Financial Consolidation, Close Management and Financial Reporting

NEW YORK: Wolters Kluwer, un leader globale nell'informazione professionale, nelle soluzioni di software e dei servizi, oggi ha annunciato che la sua CCH® Tagetik Intelligent Platform ha ottenuto il primo posto nel Dresner Advisory Services 2025 Wisdom of Crowds® Financial Consolidation, Close Management and Financial Reporting (FCCR) Market Study (Studio di mercato sul consolidamento finanziario, la gestione di chiusura e la rendicontazione finanziaria). Questo segna il secondo anno consecutivo nel quale Wolters Kluwer si è classificato al primo posto nello studio.

Accesso al Dresner Advisory Services 2025 Wisdom of Crowds® Financial Consolidation, Close Management and Financial Reporting (FCCR) Market Study.

Questo studio fa parte della ricerca in corso svolta da Dresner Advisory Services nell'ambito della gestione delle prestazioni aziendali (EPM) e si concentra particolarmente sulle capacità di gestione delle prestazioni mirate alla funzione finanziaria, compreso il consolidamento, la gestione di chiusura e la rendicontazione finanziaria.

Fonte: Business Wire