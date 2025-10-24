▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Wolters Kluwer classificata al primo posto nello Studi di mercato Dresner 2025 Wisdom of Crowds® Financial Consolidation, Close Management and Financial Reporting

Wolters Kluwer, un leader globale nell'informazione professionale, nelle soluzioni di software e dei servizi, oggi ha annunciato che la sua CCH® Tagetik Intelligent Platform ha ottenuto il primo post...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 24/10/2025

Business Wire

NEW YORK: Wolters Kluwer, un leader globale nell'informazione professionale, nelle soluzioni di software e dei servizi, oggi ha annunciato che la sua CCH® Tagetik Intelligent Platform ha ottenuto il primo posto nel Dresner Advisory Services 2025 Wisdom of Crowds® Financial Consolidation, Close Management and Financial Reporting (FCCR) Market Study (Studio di mercato sul consolidamento finanziario, la gestione di chiusura e la rendicontazione finanziaria). Questo segna il secondo anno consecutivo nel quale Wolters Kluwer si è classificato al primo posto nello studio.

Accesso al Dresner Advisory Services 2025 Wisdom of Crowds® Financial Consolidation, Close Management and Financial Reporting (FCCR) Market Study.

Questo studio fa parte della ricerca in corso svolta da Dresner Advisory Services nell'ambito della gestione delle prestazioni aziendali (EPM) e si concentra particolarmente sulle capacità di gestione delle prestazioni mirate alla funzione finanziaria, compreso il consolidamento, la gestione di chiusura e la rendicontazione finanziaria.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.