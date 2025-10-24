La prossima era della proprietà inizia con il nuovissimo Ledger Nano™ e Ledger Wallet™

Il nuovissimo Ledger Nano ™ reinventa l'iconico firmatario per una nuova era, per una maggiore sicurezza del Ledger Wallet ™, offrendo all'utente il controllo totale, senza compromessi.

PARIGI: Ledger™, il leader mondiale nella sicurezza degli asset digitali per i consumatori e le aziende, oggi ha presentato una nuova era per il Ledger, la proprietà e l'identità. Al Ledger Op3n di Paris, Ledger ha lanciato il nuovo Ledger Nano™ Gen5, ricreato e ampliato Ledger Live™ come Ledger Wallet™, e introdotto Ledger Multisig.

Mentre la società passa alle identità digitali, tra la sfida dell'IA e una sovrapposizione di mondi fisici e online, autenticare ciò che è vero è essenziale.

Fonte: Business Wire