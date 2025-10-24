NIQ pubblica il ESG Progress Report 2025: promuovere l'integrità, l'innovazione e l'impatto

CHICAGO: NIQ (NYSE: NIQ), azienda leader nell'intelligenza dei consumatori, oggi ha pubblicato il suo Rapporto 2025 sul progresso ESG (ambiente, sociale e governance), che copre il suo progresso nel 2024 e sottolinea l'impegno dell'azienda nei confronti del commercio responsabile, dell'integrità dei dati e della crescita inclusiva in tutte le sue operazioni globali.

“Da azienda leader nell'intelligence dei consumatori, la nostra responsabilità si estende ben al di là delle industrie che serviamo”, ha dichiarato Jim Peck, Presidente esecutivo e CEO di NIQ. “L'ESG Progress Report di quest'anno dimostra come stiamo integrando principi sostenibili e inclusivi nella nostra attività, promuovendo il valore per i nostri clienti, investitori, colleghi e comunità”.

Fonte: Business Wire