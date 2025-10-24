▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
DNIB.com segnala che Internet conta 378,5 milioni di registrazioni dei nomi di dominio alla fine del terzo trimestre 2025

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 24/10/2025

Business Wire

RESTON, Va.: VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), un fornitore globale di infrastruttura internet critica e servizi di registrazione dei nomi di dominio, oggi ha annunciato che, secondo l'ultimo Domain Name Industry Brief Quarterly Report, il rapporto trimestrale sul settore dei nomi di dominio prodotto da DNIB.com, il terzo trimestre del 2025 ha chiuso con 378,5 milioni di registrazioni dei nomi di dominio in tutti i domini di fascia alta (TLD), un aumento di 6,8 milioni di registrazioni dei nomi di dominio, o 1,8% rispetto al secondo trimestre del 2025. Anche le registrazioni dei nomi di dominio hanno registrato una crescita pari a 16,2 milioni, o il 4,5%, su base annua.

I TLD .com e .net hanno registrato un totale combinato di 171,9 milioni di registrazioni dei nomi di dominio nella base dei nomi di dominio alla fine del terzo trimestre del 2025, un aumento pari a 1,4 milioni di registrazioni dei nomi di dominio, o lo 0,8% rispetto al secondo trimestre del 2025.

Fonte: Business Wire



