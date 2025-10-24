▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Berry Consultants presenta FACTS 8, un simulatore di trial clinico

Berry Consultants, LLC ha annunciato il rilascio di FACTS 8, l'ultima versione del suo Fixed and Adaptive Clinical Trial Simulator (FACTS, simulatore fisso e adattivo di trial clinico) leader nel sett...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 24/10/2025

Business Wire

FACTS 8 introduce il supporto per gli endpoint ordinali e una nuova funzionalità “Quick Start”

AUSTIN, Texas: Berry Consultants, LLC ha annunciato il rilascio di FACTS 8, l'ultima versione del suo Fixed and Adaptive Clinical Trial Simulator (FACTS, simulatore fisso e adattivo di trial clinico) leader nel settore. FACTS 8 è oggi disponibile sia per utenti esistenti sia per nuovi clienti in tutto il mondo.

FACTS è la piattaforma più potente, flessibile ed efficiente per la progettazione e la simulazione di trial clinici nell'intero spettro dello sviluppo di farmaci, dagli studi iniziali di fase 1 a studi clinici complessi, a più bracci su piattaforme. Il nuovo rilascio introduce due importanti innovazioni:

  • Simulazione completa di endpoint ordinali in disegni di studi clinici di fase 2 e di fase 3, consentendo disegni performanti con metodi di analisi frequentisti e bayesiani.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.