Berry Consultants presenta FACTS 8, un simulatore di trial clinico

FACTS 8 introduce il supporto per gli endpoint ordinali e una nuova funzionalità “Quick Start”

AUSTIN, Texas: Berry Consultants, LLC ha annunciato il rilascio di FACTS 8, l'ultima versione del suo Fixed and Adaptive Clinical Trial Simulator (FACTS, simulatore fisso e adattivo di trial clinico) leader nel settore. FACTS 8 è oggi disponibile sia per utenti esistenti sia per nuovi clienti in tutto il mondo.

FACTS è la piattaforma più potente, flessibile ed efficiente per la progettazione e la simulazione di trial clinici nell'intero spettro dello sviluppo di farmaci, dagli studi iniziali di fase 1 a studi clinici complessi, a più bracci su piattaforme. Il nuovo rilascio introduce due importanti innovazioni:

Simulazione completa di endpoint ordinali in disegni di studi clinici di fase 2 e di fase 3, consentendo disegni performanti con metodi di analisi frequentisti e bayesiani.

Fonte: Business Wire