LambdaTest presenta un web scanner potenziato dall'IA per condurre test visivi e di accessibilità scalabili

LambdaTest, una piattaforma di progettazione di qualità GenAI-native, oggi ha annunciato il lancio di LambdaTest Web Scanner, uno strumento all'avanguardia basato sul browser che unisce il Visual UI ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/10/2025

La nuova soluzione basata sul browser consente ai team di rilevare bug visivi e assicurare la compliance per l'accessibilità su scala

SAN FRANCISCO: LambdaTest, una piattaforma di progettazione di qualità GenAI-native, oggi ha annunciato il lancio di LambdaTest Web Scanner, uno strumento all'avanguardia basato sul browser che unisce il Visual UI Regression Testing (test di regressione dell'interfaccia utente visiva) e il WCAG-compliant Accessibility Testing (test di accessibilità conforme alle WCAG). Consente ai team di identificare e risolvere problemi visivi e di accessibilità nelle applicazioni web con rapidità e precisione ineguagliate.

LambdaTest Web Scanner unisce le funzionalità principali per semplificare i test visivi e di accessibilità. Offre il Visual UI Regression Testing con tecnologia SmartUI, che consente scansioni automatizzate che rilevano cambiamenti di layout e differenze nel design tra browser e risoluzioni dello schermo.

