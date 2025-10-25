Games of the Future 2025 si prepara a riunire il mondo negli EAU per gli sport di nuova generazione

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi, EAU, ospiterà Games of the Future 2025 (GOTF 2025), l'innovativo evento globale in cui gli sport phygital riuniscono squadre, atleti e giocatori d'élite per competere in discipline all'avanguardia che uniscono atletismo del mondo reale e tecnologia di gioco all'avanguardia.

Il torneo, che si terrà dal 18 al 23 dicembre 2025 all'ADNEC Centre Abu Dhabi, è un'estensione naturale della visione "We the UAE 2031" e della designazione da parte del Paese del 2025 come Anno della Comunità, che consolida il ruolo degli EAU come centro globale per lo sport, l'innovazione, l'empowerment dei giovani e lo scambio culturale.

Sua Eccellenza il Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministro dello Sport degli EAU, ha dichiarato che l'organizzazione di Games of the Future 2025 da parte di Abu Dhabi è un nuovo progresso qualitativo nel percorso del Paese per consolidare la propria posizione di hub globale per l'innovazione e l'industria dello sport in costante evoluzione. Il Ministro ha sottolineato che i Giochi riflettono la visione We the UAE 2031 dando potere ai giovani, promuovendo l'economia digitale e rafforzando la posizione globale degli sport degli Emirati.

Sua Eccellenza il Dr. Al Falasi ha dichiarato: “Games of the Future 2025 unisce prestazioni atletiche e tecnologia, ispirando i giovani, promuovendo l'innovazione sportiva, favorendo il lavoro di squadra tra i giovani e supportando un'economia sostenibile basata sull'innovazione e le conoscenze. Al Ministero dello Sport siamo impegnati a garantire il successo dei Giochi e a rafforzare lo status degli EAU come sede prestigiosa di eventi sportivi globali”.

L'evento consente a giovani atleti e giocatori di mostrare il loro talento su un palco internazionale, ispirando la nuova generazione ad abbracciare la creatività, il lavoro di squadra e l'innovazione. Ospitando un torneo di sport phygital di portata mondiale, gli EAU rafforzano il proprio ruolo di leader e ospiti di eventi globali rivoluzionari.

GOTF 2025 rappresenta inoltre lo spirito dell'Anno della Comunità, celebrando i valori condivisi di unione e inclusività. L'evento unirà atleti, fan e squadre da ogni parte del mondo, promuovendo collaborazione, strategia e rispetto sul campo e non solo. L'evento sottolineerà l'impegno della nazione a promuovere l'unità e l'innovazione attraverso lo sport e la tecnologia.

Games of the Future 2025

Il torneo comprenderà 11 discipline, tra cui Phygital Football, Phygital Basketball, MOBA PC e Mobile, Battle Royale, e altre ancora, unendo l'adrenalina della competizione fisica e la creatività del gaming digitale.

Un'ampia gamma di squadre internazionali e regionali ha già confermato la propria partecipazione, tra cui PBC Astana, Thang Long Warriors, Intercosmics, CD Holcattes e Great Team Brazil. Anche le squadre di Phygital Football México Quetzales – Armadillos FC, CM Jardim, Greni Smith, Z10, FC WHITEBIRD e La Crema torneranno ad Abu per lo scontro finale, dopo il successo conseguito al torneo Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football all'inizio di quest'anno.

L'evento riceve anche il sostegno delle organizzazioni membro della World Phygital Community, come Phygital Brazil, la Serbian Association of Electronic Sports e la Belarusian Federation of Phygital Sports, che riflette la crescente rete globale dietro il movimento phygital.

Tra gli atleti di spicco che parteciperanno al torneo: Rodrigo Ulibarri e Aldair Giorgana (México Quetzales - Armadillos FC), Matheus Dedo (CM Jardim) - noti per le loro straordinarie prestazioni sia negli sport tradizionali che in quelli digitali. Si aggiungeranno a loro un numero crescente di squadre e atleti provenienti da Africa, Asia, Europa e Americhe, a evidenziare l'entusiasmo tra gli atleti internazionali che scelgono il formato phygital.

La competizione è organizzata da ASPIRE, l'Autorità locale per l'organizzazione dei GOTF 2025, in collaborazione con Ethara, il Partner organizzativo dell'evento, e Phygital International, il Titolare dei diritti globali. L'evento si avvale del sostegno di importanti stakeholder, tra cui l'Ente della città ospite, l'Abu Dhabi Sports Council e il Partner ufficiale, il Ministero dello sport.

Stephane Timpano, CEO di ASPIRE, ha dichiarato: “Games of the Future è un riflesso dell'audace visione degli EAU di creare opportunità per i giovani, l'innovazione e la comunità. Riunendo atleti, giocatori, tifosi e partner per presentare gli sport come non li avete mai visti prima, diamo vita alla tecnologia e allo sport attraverso Phygital Sports”.

ADNEC Centre Abu Dhabi verrà trasformato in un campo futuristico adatto a questo evento globale assolutamente originale, offrendo l'ambiente ideale per ospitare e dare visibilità agli sport phygital di livello mondiale. La sua infrastruttura strategica e l'eccellenza operativa continuano a posizionare Abu Dhabi come meta prestigiosa di eventi internazionali.

Per i dettagli del GOTF 2025, compresi i programmi, le vendite di biglietti e gli aggiornamenti sugli eventi, visitare gotfabudhabi.com

I rappresentanti dei media sono invitati a partecipare ai Games of the Future 2025, in presenza all'ADNEC Centre di Abu Dhabi o in modalità virtuale da ogni parte del mondo. I giornalisti accreditati avranno accesso alle competizioni, alle conferenze stampa e alle trasmissioni in diretta streaming, oltre a opportunità di interviste con gli atleti dietro le quinte di questo rivoluzionario evento mondiale.

Invia la richiesta ora tramite il link sulla pagina Media Center qui.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire