▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Games of the Future 2025 si prepara a riunire il mondo negli EAU per gli sport di nuova generazione

Abu Dhabi, EAU, ospiterà Games of the Future 2025 (GOTF 2025), l'innovativo evento globale in cui gli sport phygital riuniscono squadre, atleti e giocatori d'élite per competere in discipline all'av...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/10/2025

Business Wire

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi, EAU, ospiterà Games of the Future 2025 (GOTF 2025), l'innovativo evento globale in cui gli sport phygital riuniscono squadre, atleti e giocatori d'élite per competere in discipline all'avanguardia che uniscono atletismo del mondo reale e tecnologia di gioco all'avanguardia.

Il torneo, che si terrà dal 18 al 23 dicembre 2025 all'ADNEC Centre Abu Dhabi, è un'estensione naturale della visione "We the UAE 2031" e della designazione da parte del Paese del 2025 come Anno della Comunità, che consolida il ruolo degli EAU come centro globale per lo sport, l'innovazione, l'empowerment dei giovani e lo scambio culturale.

Sua Eccellenza il Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministro dello Sport degli EAU, ha dichiarato che l'organizzazione di Games of the Future 2025 da parte di Abu Dhabi è un nuovo progresso qualitativo nel percorso del Paese per consolidare la propria posizione di hub globale per l'innovazione e l'industria dello sport in costante evoluzione. Il Ministro ha sottolineato che i Giochi riflettono la visione We the UAE 2031 dando potere ai giovani, promuovendo l'economia digitale e rafforzando la posizione globale degli sport degli Emirati.

Sua Eccellenza il Dr. Al Falasi ha dichiarato: “Games of the Future 2025 unisce prestazioni atletiche e tecnologia, ispirando i giovani, promuovendo l'innovazione sportiva, favorendo il lavoro di squadra tra i giovani e supportando un'economia sostenibile basata sull'innovazione e le conoscenze. Al Ministero dello Sport siamo impegnati a garantire il successo dei Giochi e a rafforzare lo status degli EAU come sede prestigiosa di eventi sportivi globali”.

L'evento consente a giovani atleti e giocatori di mostrare il loro talento su un palco internazionale, ispirando la nuova generazione ad abbracciare la creatività, il lavoro di squadra e l'innovazione. Ospitando un torneo di sport phygital di portata mondiale, gli EAU rafforzano il proprio ruolo di leader e ospiti di eventi globali rivoluzionari.

GOTF 2025 rappresenta inoltre lo spirito dell'Anno della Comunità, celebrando i valori condivisi di unione e inclusività. L'evento unirà atleti, fan e squadre da ogni parte del mondo, promuovendo collaborazione, strategia e rispetto sul campo e non solo. L'evento sottolineerà l'impegno della nazione a promuovere l'unità e l'innovazione attraverso lo sport e la tecnologia.

Games of the Future 2025

Il torneo comprenderà 11 discipline, tra cui Phygital Football, Phygital Basketball, MOBA PC e Mobile, Battle Royale, e altre ancora, unendo l'adrenalina della competizione fisica e la creatività del gaming digitale.

Un'ampia gamma di squadre internazionali e regionali ha già confermato la propria partecipazione, tra cui PBC Astana, Thang Long Warriors, Intercosmics, CD Holcattes e Great Team Brazil. Anche le squadre di Phygital Football México Quetzales – Armadillos FC, CM Jardim, Greni Smith, Z10, FC WHITEBIRD e La Crema torneranno ad Abu per lo scontro finale, dopo il successo conseguito al torneo Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football all'inizio di quest'anno.

L'evento riceve anche il sostegno delle organizzazioni membro della World Phygital Community, come Phygital Brazil, la Serbian Association of Electronic Sports e la Belarusian Federation of Phygital Sports, che riflette la crescente rete globale dietro il movimento phygital.

Tra gli atleti di spicco che parteciperanno al torneo: Rodrigo Ulibarri e Aldair Giorgana (México Quetzales - Armadillos FC), Matheus Dedo (CM Jardim) - noti per le loro straordinarie prestazioni sia negli sport tradizionali che in quelli digitali. Si aggiungeranno a loro un numero crescente di squadre e atleti provenienti da Africa, Asia, Europa e Americhe, a evidenziare l'entusiasmo tra gli atleti internazionali che scelgono il formato phygital.

La competizione è organizzata da ASPIRE, l'Autorità locale per l'organizzazione dei GOTF 2025, in collaborazione con Ethara, il Partner organizzativo dell'evento, e Phygital International, il Titolare dei diritti globali. L'evento si avvale del sostegno di importanti stakeholder, tra cui l'Ente della città ospite, l'Abu Dhabi Sports Council e il Partner ufficiale, il Ministero dello sport.

Stephane Timpano, CEO di ASPIRE, ha dichiarato:Games of the Future è un riflesso dell'audace visione degli EAU di creare opportunità per i giovani, l'innovazione e la comunità. Riunendo atleti, giocatori, tifosi e partner per presentare gli sport come non li avete mai visti prima, diamo vita alla tecnologia e allo sport attraverso Phygital Sports”.

ADNEC Centre Abu Dhabi verrà trasformato in un campo futuristico adatto a questo evento globale assolutamente originale, offrendo l'ambiente ideale per ospitare e dare visibilità agli sport phygital di livello mondiale. La sua infrastruttura strategica e l'eccellenza operativa continuano a posizionare Abu Dhabi come meta prestigiosa di eventi internazionali.

Per i dettagli del GOTF 2025, compresi i programmi, le vendite di biglietti e gli aggiornamenti sugli eventi, visitare gotfabudhabi.com

I rappresentanti dei media sono invitati a partecipare ai Games of the Future 2025, in presenza all'ADNEC Centre di Abu Dhabi o in modalità virtuale da ogni parte del mondo. I giornalisti accreditati avranno accesso alle competizioni, alle conferenze stampa e alle trasmissioni in diretta streaming, oltre a opportunità di interviste con gli atleti dietro le quinte di questo rivoluzionario evento mondiale.

Invia la richiesta ora tramite il link sulla pagina Media Center qui.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.