NTT DOCOMO BUSINESS e NTT Com Asia lanciano il servizio "APN InterLink" a Hong Kong

Trasformare il settore dei servizi finanziari con l'infrastruttura IOWN®

TOKYO: NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (in precedenza NTT Communications Corporation, d'ora innanzi "NTT DOCOMO BUSINESS") e la sua sussidiaria di Hong Kong, NTT Com Asia, oggi annunciano il lancio a partire dal 1 novembre 2025 di "APN InterLink" a Hong Kong, dedicato alle istituzioni finanziarie e basato sulla tecnologia All-Photonic Network (APN)*1 a supporto dell'iniziativa IOWN®*2. Distribuito commercialmente a Hong Kong, uno dei principali centri finanziari asiatici, il nuovo servizio si basa sulla connettività fotonica a bassissima latenza per rispondere alle dinamiche esigenze digitali del settore finanziario, in particolare per il trading sensibile alla latenza, il trading algoritmico*3, l'accesso ai dati di mercato di prossimità e le transazioni in tempo reale.

Fonte: Business Wire