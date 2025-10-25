Hanshow vince il premio Fornitore tecnologico dell'anno ai RTIH Innovation Awards 2025 di Londra

LONDRA: Hanshow, leader globale nelle soluzioni digitali per il mondo del retail, è stato premiato ai Retail Technology Innovation Hub (RTIH) Innovation Awards 2025, dove ha conquistato il titolo di Fornitore tecnologico dell'anno per la sua pionieristica soluzione di shelf marketing. È un riconoscimento che sottolinea l'impegno con cui Hanshow ridefinisce le modalità di interazione con i clienti, da parte di rivenditori e brand, tramite etichette elettroniche a scaffale (ESL) con supporto della tecnologia NFC in grado di collegare in modo fluido i punti vendita fisici con l'interazione digitale.

Gli RTIH Innovation Awards sono ampiamente considerati come estremamente prestigiosi nel settore della tecnologia retail a livello globale; ogni anno, riconoscono le organizzazioni che trainano l'innovazione, la trasformazione digitale e l'eccellenza operativa in un mondo omnicanale in rapido cambiamento.

Fonte: Business Wire