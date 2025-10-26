Altimetrik completa l'acquisizione di SLK Software, unendo le forze per aumentare il valore attraverso l'AI-First e l'abilitazione digitale

DETROIT e BENGALURU, India: Altimetrik oggi ha annunciato di aver completato con successo la sua acquisizione di SLK Software, segnando un importante traguardo nel percorso dell'azienda per costruire un centro di eccellenza nell'ingegneria digitale. Nell'ambito di questa transazione, SLK Software ora opererà sotto la sua nuova identità come “SLK, an Altimetrik company”.

L'integrazione riunisce le capacità innovative di AI-first, basate dai dati di Altimetrik e la forza di SLK in Intelligent Enterprise, Digital Operations, Intelligent Infrastructure e Automation and Quality Engineering - abbracciando l'intera catena del valore dell'abilitazione digitale da strategia e disegno a progettazione e servizi gestiti. Ancorata in un approccio guidato dai professionisti, l'organizzazione unificata fonde profonde competenze nel dominio con moderne piattaforme e modelli operativi digitali per offrire un'esecuzione mirata e orientata ai risultati che accelera il time-to-value.

“Sono entusiasta di accogliere ufficialmente il team SLK in Altimetrik, e di riunire due organizzazioni guidate da intenzione, innovazione e un impegno incessante per aiutare i nostri clienti ad avere successo nell'era delle aziende intelligenti”, ha dichiarato Raj Sundaresan, CEO di Altimetrik. “Il completamento di questa acquisizione segna un momento storico che va oltre le dimensioni; si tratta di aiutare le aziende a crescere responsabilmente in un mondo incentrato sull'IA ridefinendo il modo in cui utilizzano l'IA per promuovere un impatto reale e misurabile”.

Altimetrik e SLK riuniscono un team globale di oltre 10.000 professionisti in più di 17 Paesi, gestendo più di 20 centri di progettazione. L'entità risultante serve più di 150 clienti aziendali, compresi leader Fortune 500, offrendo l'intero spettro dell'abilitazione AI-first, che include dati, progettazione, operazioni intelligenti e automazione, per consentire alle aziende di andare oltre la sperimentazione verso l'adozione e la continua creazione di valore.

"Il sodalizio tra Altimetrik e SLK inaugura una nuova era per la tecnologia aziendale", ha spiegato Puneet Bhatia, Socio e Presidente Esecutivo, India per TPG Capital Asia e Membro del CdA di Altimetrik. "L'azienda frutto del sodalizio è pronta ad accelerare la modernizzazione aziendale e a produrre risultati rivoluzionari per i nostri clienti: un percorso che TPG è entusiasta di avviare insieme".

"È un traguardo storico nel nostro percorso di investimenti, in un momento in cui l'IA continua ad agire come fonte innovativa nell'attuale scenario aziendale in costante evoluzione, ridefinendo il modo in cui operano, competono e crescono le aziende”, ha affermato Vivek Mohan, Business Unit Partner presso TPG Capital Asia e Membro del CdA di Altimetrik. “Con l'insieme delle dimensioni, delle competenze IA e dell'eccellenza operativa, Altimetrik e SLK promuoveranno una più rapida innovazione, un maggiore impatto per i clienti e produrranno un valore notevole".

Partendo dall'approccio AI First di Altimetrik, il lancio di ALTI AI Adoption Lab™ e DomainForge.ai, Altimetrik e SLK manterranno questo slancio, offrendo capacità complete in tutti i dati, AI, ingegneria di prodotto ed esperienza prodotto, modernizzazione delle piattaforme, analisi, DevSecOps, cybersecurity, infrastrutture intelligenti e operazioni cloud, sostenute da solide collaborazioni tecnologiche. L'organizzazione combinata inoltre trae vantaggio da un solido ecosistema di alleanze tecnologiche, come OpenAI, Amazon Web Services, Snowflake e Databricks.

Avendus Capital ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo per SLK Software. EY ha agito come consulente finanziario esclusivo per Altimetrik e TPG.

Informazioni su Altimetrik

Altimetrik è un'azienda specializzata in ingegneria digitale e dati AI-first che aiuta le imprese ad accelerare la crescita attraverso un approccio incrementale, basato sul prodotto. Da partner ufficiale di servizi di OpenAI, i nostrI ALTI AI Adoption Lab™ e DomainForge.ai consentono alle organizzazioni di creare e scalare soluzioni di intelligenza artificiale di livello aziendale.

Con oltre 6.000 professionisti e un DNA dedicato alla progettazione, aiutiamo le aziende nel settore BFSI, manifatturiero, retail e CPG, automobilistico, sanitario e delle scienze della vita a modernizzare la tecnologia, lanciare nuovi modelli aziendali e scalare l'adozione dell'AI, potenziata dall'innovazione basata sui dati, le operazioni digitali intelligenti e l'automazione.

Riconosciuta nella ShortList™ 2025 di Constellation Research per i servizi globali di AI e nominata Major Contender nella PEAK Matrix® di Everest Group per l'ingegneria BFSI e delle scienze della vita, Altimetrik si classifica anche tra le Best Led Companies nel 2025 di Glassdoor, garantendo efficienza, visibilità e crescita senza attriti nell'era dell'AI. Per saperne di più, visitare altimetrik.com.

Informazioni su SLK, un'azienda Altimetrik

SLK, un'azienda Altimetrik, è un fornitore globale di servizi tecnologici incentrato sull'offerta di AI, automazione intelligente e analisi per creare soluzioni tecnologiche all'avanguardia attraverso una cultura di collaborazione ed evoluzione continua. Dopo la sua acquisizione da parte di Altimetrik, l'azienda unificata amplia il suo ecosistema innovativo e la sua portata globale. Questo allineamento unisce le competenze di SLK in gestione delle infrastrutture, automazione e ingegneria della qualità, operazioni digitali e soluzioni incentrate sul settore industriale con la competenza di Altimetrik in materia di dati e AI, abilitazione del business digitale, ingegneria di prodotti e piattaforme, cloud e modernizzazione, nonché go-to-market ed esecuzione della crescita. Insieme, sono pronti a sbloccare valore, accelerare la modernizzazione e promuovere un'innovazione misurabile su larga scala basata sull'AI.

Da 25 anni, l'organizzazione consente alle imprese operanti nei settori assicurativo, dei servizi finanziari, della gestione degli investimenti e manifatturiero di ripensare la propria attività e rispondere alle esigenze presenti e future. Con questa integrazione, l'azienda si espanderà ulteriormente nei settori sanitario, delle scienze della vita e della vendita al dettaglio, migliorando la propria capacità di promuovere una trasformazione digitale significativa. Riconosciuta nel corso degli anni da Great Place To Work®, Brandon Hall, Mercer | Mettl-HRedge Awards e SHRM per le sue pratiche relative al personale e la sua cultura dell'eccellenza, l'organizzazione continua a sfidare lo status quo in modo costruttivo per promuovere le massime prestazioni attraverso tecnologie dirompenti, innovazione applicata e automazione mirata.

Scopri come SLK aiuta le organizzazioni leader a reinventare il proprio business su www.slksoftware.com.

