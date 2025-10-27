▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
MultiBank Group e Khabib Nurmagomedov lanciano un'esclusiva joint venture internazionale, del valore di svariati miliardi di dollari, finalizzata alla creazione del primo ecosistema sportivo tokenizzato regolamentato al mondo

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 27/10/2025

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: MultiBank Group, la maggior istituzione mondiale di derivati finanziari, ha sottoscritto un accordo per la creazione di un'esclusiva joint venture mondiale del valore di svariati miliardi di dollari con Khabib Nurmagomedov, icona mondiale dello sport nonché campione imbattuto dell'UFC (29-0), finalizzata alla creazione di un ecosistema regolamentato, unico nel suo genere, che mette in connessione finanza, sport e tecnologia a livello internazionale.

Punto saliente della partnership sarà la creazione di MultiBank Khabib LLC, la joint venture multimiliardaria che unirà due giganti di livello mondiale: MultiBank Group, leader nell'eccellenza finanziaria regolamentata, e Khabib Nurmagomedov, l'imbattuto campione della gabbia ottagonale, la cui influenza si estende ben oltre l'ambito sportivo.

