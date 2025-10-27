▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Comply rileva Trailight per accelerare l'espansione globale e creare la prima piattaforma per la conformità aziendale e dei dipendenti totalmente integrata del settore

Comply, fornitore leader di soluzioni tecnologiche per la conformità e la regolamentazione destinata alle società finanziarie, oggi annuncia l'acquisizione di Trailight, il maggior fornitore britann...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 27/10/2025

Business Wire

LONDRA e NEW YORK: Comply, fornitore leader di soluzioni tecnologiche per la conformità e la regolamentazione destinata alle società finanziarie, oggi annuncia l'acquisizione di Trailight, il maggior fornitore britannico di soluzioni ad hoc per la gestione del rischio di condotta, degli ambiti di competenza e dei regimi di accountability globali.

Con l'arrivo di Trailight, Comply si afferma come prima e unica piattaforma di compliance unificata in grado di integrare, in tutte le giurisdizioni, soluzioni di conformità aziendale e dei dipendenti, di regime di accountability individuale e di archiviazione. L'acquisizione rafforza la sempre maggior presenza di Comply in Europa, regione in cui continua a crescere la domanda di soluzioni di conformità moderne e integrate, in un panorama di ambiti normativi e di obblighi di accountability in piena espansione.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.