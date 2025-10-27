Comply rileva Trailight per accelerare l'espansione globale e creare la prima piattaforma per la conformità aziendale e dei dipendenti totalmente integrata del settore

LONDRA e NEW YORK: Comply, fornitore leader di soluzioni tecnologiche per la conformità e la regolamentazione destinata alle società finanziarie, oggi annuncia l'acquisizione di Trailight, il maggior fornitore britannico di soluzioni ad hoc per la gestione del rischio di condotta, degli ambiti di competenza e dei regimi di accountability globali.

Con l'arrivo di Trailight, Comply si afferma come prima e unica piattaforma di compliance unificata in grado di integrare, in tutte le giurisdizioni, soluzioni di conformità aziendale e dei dipendenti, di regime di accountability individuale e di archiviazione. L'acquisizione rafforza la sempre maggior presenza di Comply in Europa, regione in cui continua a crescere la domanda di soluzioni di conformità moderne e integrate, in un panorama di ambiti normativi e di obblighi di accountability in piena espansione.

Fonte: Business Wire