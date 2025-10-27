▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Tecnotree riconosciuta come Major Player da IDC MarketScape 2025

Tecnotree è stata riconosciuta come Major Player nel IDC MarketScape: Worldwide Customer Experience Platforms for Telecommunications 2025 (Piattaforme globali di esperienza clienti per le telecomunic...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 27/10/2025

Business Wire

ESPOO, Finlandia: Tecnotree è stata riconosciuta come Major Player nel IDC MarketScape: Worldwide Customer Experience Platforms for Telecommunications 2025 (Piattaforme globali di esperienza clienti per le telecomunicazioni) (Doc # US52580525, agosto 2025). Riteniamo che questi riconoscimenti evidenzino l'impegno di Tecnotree nel fornire soluzioni innovative e flessibili di esperienza clienti per l'industria delle telecomunicazioni.

IDC MarketScape valuta i fornitori basati sulle loro capacità e strategie nelle piattaforme di esperienza clienti (CX) per operatori di telecomunicazioni in tutto il mondo.

La piattaforma modulare BSS di Tecnotree offre una suite completa di soluzioni CX, tra cui catalogo unificato, gestione del valore cliente (CVM), voce del cliente, gestione della fidelizzazione, gestione degli ordini e degli abbonamenti, portali self-service per i clienti, fatturazione e addebiti.

Fonte: Business Wire



