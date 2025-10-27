I dirigenti di Convera salgono sul paco al Money 20/20 USA per condividere la visione di pagamenti B2B sicuri e senza confini

L'azienda leader nei pagamenti globali partecipa a Money 20/20 e AFP, portando le proprie competenze e la ricerca in materia di pagamenti internazionali all'epicentro dell'innovazione nel settore fintech

LAS VEGAS: Convera, un leader globale nei pagamenti commerciali, partecipa a Money 20/20 USA questa settimana, mentre i leader del settore si riuniscono per definire il futuro dei pagamenti, della fintech e dei servizi finanziari. Da sessioni che riguardano lo scenario globale alla presentazione di dati dinamici, Convera illustrerà la sua missione volta a ridefinire il futuro dei pagamenti commerciali su scala globale.

Convera inoltre sponsorizza la Association for Financial Professionals (AFP) 2025 nel cui ambito Michael Bourque, CFO, e David Teirney, VP e Responsabile finanziario globale di Convera condivideranno il palco con Alacriti per esplorare l'importanza di utilizzare un'unica piattaforma per pagamenti nazionali e internazionali, connettività basata sul digitale e i vantaggi di un unico fornitore per tutti i servizi.

Fonte: Business Wire