Klarna lancia gli abbonamenti: vantaggi premium senza costosi obiettivi di spesa

I nuovi abbonamenti Premium e Max di Klarna comprendono cashback, vantaggi per viaggi e abbonamenti di valore in un unico piano, offrendo 10 volte il valore senza obiettivi di spesa.

LONDRA: Klarna, la banca digitale globale e fornitore di pagamenti, oggi ha introdotto il suo nuovo programma di abbonamento con livelli Premium e Max. Il programma offre cashback, vantaggi di viaggio e premi lifestyle in un piano mensile trasparente, senza costosi obiettivi di spesa. Il lancio segna un'importante iniziativa nell'evoluzione di Klarna per diventare una banca digitale completa che aiuta i consumatori a gestire il proprio denaro con maggiore valore e controllo.

“Crediamo che i consumatori non dovrebbero essere obbligati a dover prendere un costoso credito per accedere a vantaggi premium”, ha dichiarato David Sandström, Direttore del marketing presso Klarna.

Fonte: Business Wire