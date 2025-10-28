inDrive chiede giustizia nella leadership tecnologia; lancia una campagna globale per assumere dirigenti per la protezione dei minori, l'istruzione e la buona governance

La piattaforma di ride-sharing estende l'approccio orientato alla missione dal modello aziendale alle pratiche di assunzione, cercando dirigenti che considerino la giustizia sociale come fondamentale strategia aziendale

MOUNTAIN VIEW, Calif.: inDrive, la seconda app di ride-hailing (servizio vettura più autista), ha fissato un obiettivo ambizioso: impattare positivamente 1 miliardo di persone entro il 2030. A tal fine, l'azienda sta rafforzando il suo impatto e lanciando “Positions of Purpose”, una campagna globale per assumere dirigenti senior in ambito di protezione dei minori, istruzione e governance.

inDrive è stata la prima azienda a sfidare il modello di ride-hailing consentendo ai rider e ai conducenti di negoziare le tariffe direttamente, creando un commercio basato sull'equità piuttosto che su prezzi poco chiari.

Fonte: Business Wire