Helical Fusion raggiunge un importante traguardo verso l'energia da fusione commerciale in direzione di un dispositivo dimostrativo integrato

- Primo test al mondo sulle prestazioni di una bobina superconduttrice ad alta temperatura in condizioni che riproducono l'ambiente magnetico all'interno di un dispositivo di fusione -

TOKYO: Helical Fusion Co., Ltd., sviluppatore leader mondiale dello stellarator elicoidale, ha completato un test di prestazioni critiche di una bobina superconduttrice ad alte temperature (HTS), un componente fondamentale dei reattori a fusione commerciali. L'azienda ha ora avviato la produzione e costruzione del suo dispositivo di dimostrazione integrato, Helix HARUKA.

Helical Fusion è l'unica azienda al mondo che parte dall'esperienza maturata in oltre 60 anni presso istituti e università nazionali nell'ambito dell'approccio dello stellarator elicoidale, che ha dimostrato di possedere le caratteristiche ottimali per la produzione di energia a fini commerciali.

