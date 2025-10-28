Helical Fusion raggiunge un importante traguardo verso l'energia da fusione commerciale in direzione di un dispositivo dimostrativo integrato

Helical Fusion Co., Ltd., sviluppatore leader mondiale dello stellarator elicoidale, ha completato un test di prestazioni critiche di una bobina superconduttrice ad alte temperature (HTS), un componen...
Pubblicato il: 28/10/2025
- Primo test al mondo sulle prestazioni di una bobina superconduttrice ad alta temperatura in condizioni che riproducono l'ambiente magnetico all'interno di un dispositivo di fusione -
TOKYO: Helical Fusion Co., Ltd., sviluppatore leader mondiale dello stellarator elicoidale, ha completato un test di prestazioni critiche di una bobina superconduttrice ad alte temperature (HTS), un componente fondamentale dei reattori a fusione commerciali. L'azienda ha ora avviato la produzione e costruzione del suo dispositivo di dimostrazione integrato, Helix HARUKA.
È possibile osservare i punti principali di questo lancio in questo video di 2 minuti: https://youtu.be/UhgQHfKtvow
Helical Fusion è l'unica azienda al mondo che parte dall'esperienza maturata in oltre 60 anni presso istituti e università nazionali nell'ambito dell'approccio dello stellarator elicoidale, che ha dimostrato di possedere le caratteristiche ottimali per la produzione di energia a fini commerciali.
