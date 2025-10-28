ThetaRay e Kaufman Rossin annunciano la convalida del modello AI AML al Money20/20 USA

Una revisione indipendente conferma che i moduli di monitoraggio delle transazioni e di screening delle sanzioni di ThetaRay soddisfano i crescenti requisiti normativi degli Stati Uniti e dell'Unione Europea.

LAS VEGAS: ThetaRay, un leader globale nella compliance di Cognitive AI per i reati finanziari, oggi ha annunciato che Kaufman Rossin ha completato una revisione indipendente dei suoi AML Transaction Monitoring e OFAC Screening Modules (moduli di monitoraggio delle transazioni e di screening OFAC). Finalizzata nell'agosto 2025, la revisione conferma che i modelli di ThetaRay dimostrano di possedere le qualità di governance, trasparenza e solidità che i legislatori richiedono sempre più spesso dai sistemi di compliance basati sull'intelligenza artificiale. L'annuncio verrà presentato al Money20/20 USA, dove il futuro della tecnologia in ambito finanziario e della compliance è protagonista.

Fonte: Business Wire