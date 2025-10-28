DOLE FOOD COMPANY UNISCE LE FORZE CON MINECRAFT PER “RENDERE IL MONDO UN POSTO PIÙ SANO” ATTRAVERSO UNA CAMPAGNA DI MARKETING GLOBALE

Dagli sticker collezionabili Minecraft sulle banane a un esclusivo accessorio digitale da usare nel gioco, l'iniziativa promozionale lanciata nel Nord America e in Europa incoraggia giocatori, bambini e famiglie ad adottare sani abitudini alimentari e a unire divertimento e benessere con la frutta.

CHARLOTTE, N.C.: Dole Food Company ha annunciato oggi una nuova partnership rivoluzionaria con Minecraft, il videogioco più popolare al mondo, per ispirare stili di vita più sani attraverso il gioco interattivo, l'educazione e il divertimento alimentato dalla frutta fresca.

Per la prima volta, Dole dà il via a una campagna di comunicazione globale articolata in più fasi, lanciata simultaneamente in Nord America e in Europa e incentrata sulla visione condivisa di consentire a tutte le generazioni di scegliere sane abitudini.

L’iniziativa, denominata “Make the World a Healthier Place” (Rendi il mondo un posto più sano), si svolgerà da ottobre 2025 a marzo 2026, coinvolgendo Stati Uniti, Canada, Germania, Italia, Grecia e Paesi Bassi.

Mostrerà come alimenti nutrienti possano dare l’energia giusta per le attività quotidiane e il gioco, promuovendo un corretto stile di vita e fornendo consigli semplici e pratici su idratazione e alimentazione.

Tutte le risorse saranno disponibili su Dole.com e su una landing page dedicata Dole.com/minecraft.

Il fulcro della campagna sarà l’esclusivo accessorio digitale Banana Hoodie da poter usare per il proprio personaggio all’interno del gioco Minecraft e che i giocatori potranno riscattare visitando il sito Dole.com/minecraft e caricando la foto di una Banana DOLE® con lo sticker promozionale dedicato o di un Ananas DOLE® con il collarino promozionale dedicato.

La landing page della promozione racchiuderà anche un album Dole Peel-and-Play per collezionare gli sticker digitali, pagine da colorare, fogli scaricabili con giochi, maschere pixel fun con la frutta, ricette ispirate a Minecraft e persino il gioco del bingo.

Per portare l’esperienza di gioco anche fuori dallo schermo, Dole lancerà due serie di sticker in edizione limitata per le Banane Dole e uno speciale collarino per l’Ananas Dole ispirati ai personaggi Minecraft preferiti dai fan. La prima serie si troverà sulle Banane Dole in commercio da ottobre a marzo e raffigurerà gli iconici personaggi Steve, Alex, Creeper, Enderman e Chicken Jockey, mentre la seconda serie, da metà dicembre, introdurrà la Pecora, l'Ocelot, l'Ape, il Lupo e lo Zombie.

Inoltre, al fine di alimentare il gioco sia nel mondo virtuale che in quello reale, la campagna presenterà una raccolta di ricette divertenti, pensate per offrire alle famiglie e ai giocatori opzioni facili e nutrienti. Ricette come i Lingotti di Golden Banana, il Creeper Crusher Smoothie, i Blocchi di Banana Bread, la Pozione Energetica all’Ananas, la Bioma Tropical Bowl, il Super Parfait alla frutta dimostrano quanto sia semplice mangiare bene sentendosi pieni di energia e… mantenendo una mano libera per giocare!

Materiali pop nei punti vendita e le attivazioni sui social media daranno infine ulteriore impulso all’iniziativa promozionale, trasformando il reparto ortofrutta in un luogo dove divertimento, benessere e creatività si incontrano.

“Questa partnership con Minecraft rappresenta per Dole un nuovo appassionante capitolo nella sua missione di ispirare le famiglie a rendere il mondo un posto più sano”, ha affermato William Goldfield, Director of Corporate Communications di Dole Food Company. "Unendo divertimento, creatività e educazione entriamo in contatto con una nuova generazione di consumatori in modo naturale ed entusiasmante. Vogliamo mostrare ai più piccoli non solo da dove proviene il cibo e come viene coltivato, ma anche come gli alimenti giusti possano alimentare le loro avventure, nel gioco e nella vita reale".

La collaborazione tra Dole e Minecraft proseguirà oltre la prima fase, con nuove opportunità di coinvolgimento pensate per rafforzare ulteriormente il legame tra alimentazione sana e gioco creativo. Insieme, i due brand continueranno a ispirare le persone in tutto il mondo a costruire abitudini migliori e un futuro più sano, un mattoncino e una banana alla volta.

Presto online Dole.com/minecraft

Fonte: Business Wire