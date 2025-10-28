▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
STARLIMS lancia QM Essentials LIMS, definito il miglior LIMS cloud per la produzione in lotti delle PMI

STARLIMS leader mondiale di sistemi di gestione delle informazioni di laboratorio (LIMS) e di soluzioni informatiche, ha annunciato oggi. Quality Manufacturing (QM) Essentials, un nuovo LIMS basato su...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 28/10/2025

Business Wire

HOLLYWOOD, Fla.: STARLIMS leader mondiale di sistemi di gestione delle informazioni di laboratorio (LIMS) e di soluzioni informatiche, ha annunciato oggi. Quality Manufacturing (QM) Essentials, un nuovo LIMS basato su cloud, pensato per le piccole e medie imprese (PMI) che producono in lotti, con l’obiettivo di far arrivare i prodotti sul mercato in modo più veloce e conveniente.

Il lancio di questo prodotto mostra come STARLIMS voglia supportare le piccole aziende che producono in lotti nella gestione delle loro esigenze specifiche, offrendo un sistema LIMS potente, ma privo dei costi e della complessità di un'implementazione su larga scala. Pensato per l'industria farmaceutica, alimentare e delle bevande e dei prodotti di consumo, QM Essentials aiuta le piccole e medie imprese a semplificare la conformità e velocizzare il rilascio dei lotti, grazie a una soluzione pronta all'uso implementabile in sole 4-6 settimane.

Fonte: Business Wire



