Secondo uno studio di Regula, l’autenticazione biometrica è lo strumento più efficace contro le frodi

RESTON, Virginia: Deepfake e altri attacchi di impersonificazione colpiscono già un’azienda su tre a livello mondiale e pertanto le imprese stanno ridefinendo le loro difese puntando sull’autenticazione biometrica. Un nuovo sondaggio condotto da Regula , azienda che sviluppa a livello globale soluzioni di verifica dell’identità e dispositivi forensi, mostra che sebbene l’autenticazione biometrica oggi si collochi al terzo posto per tasso di attuazione, è considerata lo strumento principale di cui disporre nello stack ideale del futuro.

In base alle risposte raccolte, a differenza di altri metodi di verifica dell’identità l’autenticazione biometrica si distingue per tasso di attuazione e continuità d’uso: a livello globale, vanta il più basso tasso di abbandono tra gli utenti e il più alto potenziale di crescita – il 21% di chi non la usa prevede di attuarla a breve.

Fonte: Business Wire