Forrester's Technology & Security Predictions 2026: mentre declina l'entusiasmo per l'IA, le aziende rinvieranno al 2027 il 25% della spesa prevista per l'IA

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 28/10/2025
LONDRA: Secondo Forrester’s (Nasdaq: FORR) 2026 technology and security predictions, il rapporto sulle previsioni in materia di tecnologia e sicurezza per il 2026, nel prossimo anno si assisterà a una valutazione dell'intelligenza artificiale: si allarga il divario tra le promesse esagerate dei fornitori e il valore effettivamente fornito alle aziende, obbligando a una correzione di mercato per allineare le aspettative con la realtà. Con meno di un terzo di decisori in grado di associare il valore dell'IA alla crescita finanziaria della propria azienda, nel 2026 i CEO si affideranno maggiormente ai propri direttori finanziari (CFO) per approvare investimenti in IA basati sul loro ROI. Mentre il rigore finanziario rallenta le realizzazioni produttive ed elimina le prove di concetto, le aziende rinvieranno al 2027 un quarto della spesa prevista per l'IA.
Fonte: Business Wire