Le previsioni di Forrester per il 2026 in ambito di marketing B2C, CX e commercio digitale: un terzo dei marchi danneggerà la fiducia dei consumatori attraverso l'IA fai-da-te

Secondo il rapporto di Forrester (Nasdaq: FORR) sulle previsioni per il 2026 in ambito di marketing B2C, esperienza dei clienti e commercio digitale, la rapida adozione dell'IA generativa espone gli e...

Pubblicato il: 28/10/2025

LONDRA: Secondo il rapporto di Forrester (Nasdaq: FORR) sulle previsioni per il 2026 in ambito di marketing B2C, esperienza dei clienti e commercio digitale, la rapida adozione dell'IA generativa espone gli ecosistemi frammentati dei fornitori e un crescente scetticismo da parte dei consumatori. Nel 2026, un terzo delle aziende comprometterà le esperienze con un frustrante servizio fai-da-te di intelligenza artificiale. La pressione sul taglio dei cosi porterà le aziende a servirsi prematuramente di chatbot di genAI e agenti virtuali che interagiscono con i clienti, e in contesti nei quali hanno scarse probabilità di successo. Questo danneggerà l'esperienza del marchio e del cliente, compromettendo sia l'acquisizione che la fedeltà dei clienti.


