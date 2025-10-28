▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Previsioni di Forrester per il 2026 relative a marketing B2B, vendite e prodotti: le aziende B2B perderanno oltre 10 miliardi di USD a causa dell'uso incontrollato dell'IA generativa

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 28/10/2025

LONDRA: Sulla base delle previsioni di Forrester (Nasdaq: FORR) sul marketing B2B, le vendite e i prodotti, con l'adozione sempre maggiore dell'IA generativa e degli strumenti di ricerca conversazionale da parte degli acquirenti B2B per raccogliere più rapidamente informazioni, i responsabili di marketing, vendite e prodotti si trovano ad affrontare una pressione sempre maggiore per integrare la genAI nelle loro applicazioni di lancio sul mercato per rimanere al passo. Tuttavia, il 19% degli acquirenti che utilizza queste applicazioni IA si sente meno sicuro delle proprie decisioni di acquisto a causa di informazioni imprecise o inaffidabili fornite dall'IA generativa. L'enorme diffusione di funzionalità di genAI nuove e non testate, assieme alla mancanza di competenze da parte degli utenti dell'IA, si tradurrà in incidenti che porteranno alla perdita di oltre di 10 miliardi di USD in valore aziendale a causa dei prezzi delle azioni in calo, di vertenze legali e multe.


