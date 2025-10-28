Thales lancia la prima smartcard certificata in Europa pronta per l'era quantistica

- La soluzione di Thales è la prima smartcard resistente alla crittografia quantistica in Europa a ricevere la certificazione di sicurezza ad alto livello, sottolineando il suo impegno a rimanere all'avanguardia dei rischi informatici emergenti nell'era quantistica.
- Il prodotto certificato integra il meccanismo informatico innovativo in un formato smartcard, ideale per applicazioni che richiedono una solida protezione dell'identità a prova di futuro, come carte d'identità elettroniche, tessere sanitarie e patenti di guida.
- La soluzione è pronta per l'applicazione nel mondo reale, e offre ai governi e alle istituzioni una base sicura per soluzioni di identificazione di nuova generazione.
MEUDON, Francia: Con l'evolversi del calcolo quantistico, molti dei metodi crittografici di oggi non saranno più sicuri, poiché i computer quantistici saranno in grado di risolvere problemi matematici complessi molto più rapidamente rispetto ai computer tradizionali.
