Esri firma un accordo di collaborazione strategica con AWS per promuovere la Generative AI in ArcGIS

Esri, il leader globale nei sistemi di informazione geografici (GIS) e tecnologia geospaziale su base AI, ha firmato un accordo di collaborazione strategica (SCA) con Amazon Web Services (AWS) per pro...

Pubblicato il: 29/10/2025

Lo sviluppo accelerato della piattaforma ArcGIS Geospatial AI migliorerà le operazioni in tutte le industrie

REDLANDS, Calif.: Esri, il leader globale nei sistemi di informazione geografici (GIS) e tecnologia geospaziale su base AI, ha firmato un accordo di collaborazione strategica (SCA) con Amazon Web Services (AWS) per promuovere l'integrazione di Generative AI (GenAI) in soluzioni geospaziali e flussi di lavoro. Portare ArcGIS, la piattaforma di intelligenza artificiale geospaziale di Esri e l'infrastruttura cloud scalabile su AWS consente alle organizzazioni di distribuire soluzioni di AI geospaziale su scala aziendale con maggiore efficienza e affidabilità, sfruttando le capacità avanzate del cloud su AWS assieme agli strumenti sofisticati di mappatura e analisi spaziale del software ArcGIS.


