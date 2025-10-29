Nove leader su dieci del settore legale si preparano per una forte impennata di violazioni di IP online mentre l'AI accelera gli attacchi

Nove professionisti senior su 10 (91%) nel settore legale sono preoccupati per la minaccia della violazione della proprietà intellettuale (IP) online, stando a una nuova ricerca commissionata da CSC,...
Pubblicato il: 29/10/2025
WILMINGTON, Del.: Nove professionisti senior su 10 (91%) nel settore legale sono preoccupati per la minaccia della violazione della proprietà intellettuale (IP) online, stando a una nuova ricerca commissionata da CSC, il fornitore leader di amministrazione globale delle aziende e di soluzioni di compliance. Mentre l'85% segnala un aumento delle violazioni dell'IP nei propri studi legali negli ultimi 12 mesi, il 90% ne prevede un numero maggiore nell'anno a venire, con l'89% che prevede un'escalation continua nei prossimi tre anni.
