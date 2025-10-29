▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Il 70 percento dei consumatori non è più interessato nel messaggio dei marchi

CSG® (NASDAQ: CSGS) oggi ha pubblicato il suo 2026 State of the Customer Experience Report, che rivela che i consumatori si trovano nell'era della totale saturazione digitale, bombardati da comunicaz...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 29/10/2025

Secondo il rapporto CSG 2026 State of the Customer Experience (Stato dell'esperienza dei consumatori) la fidelizzazione è a un punto di svolta nell'Era del sovraccarico

DENVER: CSG® (NASDAQ: CSGS) oggi ha pubblicato il suo 2026 State of the Customer Experience Report, che rivela che i consumatori si trovano nell'era della totale saturazione digitale, bombardati da comunicazioni di marchi in tutti i canali, ogni giorno, tutto il giorno. Lo studio indica che nel 2026 la chiarezza sarà il fattore più importante per la fiducia del cliente e la sua fidelizzazione.

Il sondaggio globale di CSG tra 1.200 cittadini digitali ha scoperto che i consumatori fanno fatica a identificare quali messaggi dei marchi sono importanti, e di quali interazioni possono fidarsi.

