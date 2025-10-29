Geoswift si integra con Circle Payments Network per offrire pagamenti in tempo reale basati sugli stablecoin nei pagamenti transfrontalieri

LAS VEGAS: Geoswift, un fornitore leader di servizi di pagamento transfrontalieri e di soluzioni a livello globale, oggi ha annunciato la sua integrazione con Circle Payments Network (CPN). Geoswift integra la sua infrastruttura bancaria con un sistema di pagamenti basato sugli stablecoin, consentendo pagamenti B2B in tempo reale, in conformità ed efficienti in termini di costi in tutto il mondo. Partendo dal suo ruolo come istituto finanziario originario (OFI) entro il CPN, Geoswift consente ai clienti di espandersi in America Latina.

“Geoswift ha creato una tradizione fidata nell'offerta di pagamenti sicuri e conformi nelle regioni dell'Asia Pacifico, e del Nord America, dell'Europa, e del Medio Oriente. Partecipando a Circle Payments Network, stiamo modernizzando quella portata globale con un'infrastruttura di stablecoin in tempo reale, creando flussi transfrontalieri più rapidi e trasparenti per i nostri clienti aziendali”, ha dichiarato Raymond Qu, Group CEO e fondatore di Geoswift.

Fonte: Business Wire