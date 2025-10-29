▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Guidewire presenta PricingCenter, un'applicazione unificata di prezzi e classificazione che accelera l'innovazione dei prodotti per gli assicuratori P&C

CONNECTIONS CONFERENCE -- Guidewire (NYSE: GWRE) oggi ha presentato PricingCenter, che consente agli assicuratori P&C (persone e cose) di offrire cambiamenti di prezzo con maggiore rapidità e pre...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 29/10/2025

Business Wire

PricingCenter rivoluziona le tariffe assicurative e la classificazione aumentando l'efficienza, migliorando l'accuratezza e accelerando il time to market

LAS VEGAS: CONNECTIONS CONFERENCE -- Guidewire (NYSE: GWRE) oggi ha presentato PricingCenter, che consente agli assicuratori P&C (persone e cose) di offrire cambiamenti di prezzo con maggiore rapidità e precisione, regolando le tariffe in tempo reale, analizzando l'impatto prima del rilascio, e rispondendo rapidamente ai cambiamenti del mercato.

Realizzato appositamente per attuari, team che determinano i prezzi e sviluppatori informatici, PricingCenter unisce e modernizza il ciclo di vita dei prezzi e delle classificazioni, dal disegno dei modelli alla distribuzione sui mercati. Connettendo strategia dei prezzi ed esecuzione, aiuta gli assicuratori a rimanere agili, migliorare la precisione e accelerare nuovi lanci di prodotti.

Fonte: Business Wire



