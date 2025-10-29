▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
FPT firma una Platinum Partnership con Clearlake Capital per accelerare la trasformazione digitale nel settore dei capitali privati

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 29/10/2025

HANOI, Vietnam: FPT, un leader globale nella trasformazione digitale, ha annunciato la firma di un Platinum Partnership Agreement con Clearlake Capital Group, L.P. (insieme ai suoi affiliati, “Clearlake”), società di investimenti globali che gestisce piattaforme integrate di capitali privati, credito liquido e privato e altre relative strategie. Questa alleanza strategica rappresenta un'audace iniziativa nell'espansione di FPT nel settore privato, per offrire soluzioni tecnologiche rivoluzionarie in tutte le industrie.

“Questa Platinum Partnership with Clearlake è un traguardo storico nel nostro percorso per diventare un centro globale di trasformazione digitale che propone valore aziendale e crea un impatto duraturo per le comunità che serviamo attraverso la tecnologia”, ha spiegato Pham Minh Tuan, Executive VP di FPT Corporation e CEO di FPT Software.

