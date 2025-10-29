The Estée Lauder Companies collabora con Shopify per ridefinire il commercio digitale della bellezza ed esaltare le esperienze dei consumatori

Il sodalizio con il rinomato leader tecnologico consentirà di accelerare l'innovazione e personalizzare le esperienze omnicanale

NEW YORK: The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Shopify Inc., importante piattaforma commerciale globale, per modernizzare la sua infrastruttura tecnologica digitale e offrire ai consumatori le esperienze omnicanale migliori della categoria. Questa collaborazione definirà una nuova base commerciale digitale mirata a valorizzare la centralità del consumatore, promuovendo la crescita sostenibile e favorendo la rapidità e le efficienze su scala nel portafoglio diversificato di brand di prestigio e di lusso della bellezza di The Estée Lauder Companies.

Questa collaborazione omnicanale innovativa e prima nel suo genere fa parte della strategia Beauty Reimagined di The Estée Lauder Companies, focalizzata sul raggiungere i consumatori in modi più intelligenti, rapidi e personalizzati.

Fonte: Business Wire