SS&C presenta gli agenti IA per semplificare i servizi finanziari e le operazioni in ambito sanitario

Agenti IA testati e precompilati da un leader in governance IA responsabile consente al primo utente, American Life & Security Corp., di ottimizzare le operazioni di credito private

WINDSOR, Connecticut: SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) ha annunciato oggi il lancio del suo catalogo di agenti IA per i servizi finanziari e le aziende sanitarie. Gli agenti IA orientati al risultato sono stati progettati per semplificare operazioni complesse quali l'elaborazione dei crediti e la convalida di contratti. Forniti come servizio gestito, gli agenti aiutano le organizzazioni a superare il problema della mancanza di talenti e dei colli di bottiglia operativi in modo sicuro e su ampia scala.

Uno dei primi clienti a valutare un agente IA di SS&C è American Life, una compagnia assicurativa in rapida crescita nel settore delle rendite e dei fondi pensione con sede a Lincoln, in Nebraska.

