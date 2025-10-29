▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

GigaDevice GD32F5xx e GD32G5xx Software Test Libraries (STL) ricevono la certificazione di sicurezza funzionale TÜV Rheinland IEC 61508

GigaDevice, azienda leader nei semiconduttori specializzata in memoria Flash, microcontrollori a 32-bit (MCUs), sensori e prodotti analogici, ha annunciato che le sue GD32F5xx e GD32G5xx Software Test...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 29/10/2025

Business Wire

PECHINO: GigaDevice, azienda leader nei semiconduttori specializzata in memoria Flash, microcontrollori a 32-bit (MCUs), sensori e prodotti analogici, ha annunciato che le sue GD32F5xx e GD32G5xx Software Test Libraries hanno ricevuto la certificazione di sicurezza funzionale IEC 61508 SC3 (SIL 2/SIL 3) da TÜV Rheinland.

Questa pietra miliare amplia il portafoglio di sicurezza funzionale di GigaDevice, che include già le STL GD32H7 e GD32F30x, e ora affronta un'ampia gamma di MCU con core Arm® Cortex®-M7, Cortex®-M4 e Cortex®-M33. Partendo da questa base, GigaDevice continuerà a offrire soluzioni di hardware e software a elevate prestazioni e incentrate sulla sicurezza per applicazioni fondamentali come controllo industriale, energia e elettricità, e robotica umanoide.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.