GigaDevice GD32F5xx e GD32G5xx Software Test Libraries (STL) ricevono la certificazione di sicurezza funzionale TÜV Rheinland IEC 61508

PECHINO: GigaDevice, azienda leader nei semiconduttori specializzata in memoria Flash, microcontrollori a 32-bit (MCUs), sensori e prodotti analogici, ha annunciato che le sue GD32F5xx e GD32G5xx Software Test Libraries hanno ricevuto la certificazione di sicurezza funzionale IEC 61508 SC3 (SIL 2/SIL 3) da TÜV Rheinland.

Questa pietra miliare amplia il portafoglio di sicurezza funzionale di GigaDevice, che include già le STL GD32H7 e GD32F30x, e ora affronta un'ampia gamma di MCU con core Arm® Cortex®-M7, Cortex®-M4 e Cortex®-M33. Partendo da questa base, GigaDevice continuerà a offrire soluzioni di hardware e software a elevate prestazioni e incentrate sulla sicurezza per applicazioni fondamentali come controllo industriale, energia e elettricità, e robotica umanoide.

Fonte: Business Wire