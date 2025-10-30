Domaine Worldwide e Shopify lanciano l'iniziativa di migrazione delle piattaforme aziendali in tutta Europa

LONDRA: Domaine Worldwide, il principale partner globale di design e sviluppo di Shopify, ha annunciato oggi il lancio della sua collaborazione con Shopify European Platform Migrations. L'iniziativa posiziona Domaine come partner commerciale di scelta per marchi di livello aziendale nel Regno Unito e nelle regioni DACH e BENELUX che intendono migrare all'infrastruttura scalabile e pronta per il commercio di Shopify.

Mentre le organizzazioni aziendali in Europa affrontano la sfida di modernizzare i sistemi esistenti, questa campagna evidenzia il potere combinato delle competenze di Domaine in materia di migrazione e della flessibilità di livello aziendale di Shopify, offrendo ai marchi un percorso ininterrotto verso prestazioni migliorate, agilità e crescita a lungo termine.

“Per i rivenditori aziendali, la migrazione delle piattaforme non è più una decisione solo tecnica, ma strategica.

Fonte: Business Wire