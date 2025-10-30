▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Tecnotree mantiene lo slancio con sei trimestri consecutivi di utili e flusso di cassa

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/10/2025

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, un leader globale nelle piattaforme digitali per l'AI, il 5G e le tecnologie cloud-native per il settore delle telecomunicazioni, ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre 2025, offrendo una sintesi delle prestazioni finanziarie dell'anno conclusosi il 30 settembre 2025.

I più importanti risultati finanziari del Q3 2025:

  • Flusso di cassa libero positivo di 3,2 (–2,2) milioni di euro, sesto trimestre consecutivo di operazioni di cassa positive.
  • Ricavi in valuta costante di 56,6 (54,0) milioni di euro, +4,8%.
  • EBIT in valuta costante di 14,9 (13,0) milioni di euro, +15,0%.
  • Ricavi ricorrenti annuali di 25,1 (23,2) milioni di euro, +8%.
  • Portafoglio ordini di 105,5 (75,1) milioni di euro, +40%.

Commentando i risultati del terzo trimestre 2025, Padma Ravichander, CEO di Tecnotree, ha dichiarato:

Fonte: Business Wire



