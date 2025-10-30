Tecnotree mantiene lo slancio con sei trimestri consecutivi di utili e flusso di cassa

Tecnotree, un leader globale nelle piattaforme digitali per l'AI, il 5G e le tecnologie cloud-native per il settore delle telecomunicazioni, ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per il terzo...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 30/10/2025
ESPOO, Finlandia: Tecnotree, un leader globale nelle piattaforme digitali per l'AI, il 5G e le tecnologie cloud-native per il settore delle telecomunicazioni, ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre 2025, offrendo una sintesi delle prestazioni finanziarie dell'anno conclusosi il 30 settembre 2025.
I più importanti risultati finanziari del Q3 2025:
Commentando i risultati del terzo trimestre 2025, Padma Ravichander, CEO di Tecnotree, ha dichiarato:
Fonte: Business Wire