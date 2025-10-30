Guidewire firma un accordo definitivo per acquisire ProNavigator

La piattaforma di gestione delle conoscenze basata sull'intelligenza artificiale mette le competenze alla portata di tutti i professionisti assicurativi

LAS VEGAS: CONNECTIONS CONFERENCE-- Guidewire (NYSE: GWRE) oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l'acquisizione di ProNav Technologies Ltd. (d/b/a ProNavigator), una piattaforma di gestione delle conoscenze realizzata appositamente per il settore delle assicurazioni P&C.

ProNavigator offre informazioni precise e contestualizzate sulle best practice direttamente nel flusso di lavoro delle assicurazioni, che aiutano i professionisti a lavorare in modo più rapido ed efficace. La sua piattaforma cattura, connette e recupera conoscenze istituzionali relative a sinistri, sottoscrizioni e distribuzione. Utilizzata da 34 enti assicurativi, compresi 12 clienti condivisi con Guidewire, ProNavigator aiuta ad aumentare la produttività, ridurre i tempi dei cicli dei sinistri e accelerare l'assunzione dei dipendenti.

Fonte: Business Wire