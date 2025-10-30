Hercle raccoglie 60 milioni di dollari per scalare l'infrastruttura di grado istituzionale per il movimento del denaro a livello globale

Il round comprende 10 milioni di dollari di capitale, guidato da F-Prime e una linea di credito di 50 milioni di dollari per supportare l'espansione globale

Dal suo lancio, la piattaforma di Hercle ha elaborato oltre 20 miliardi di dollari in transazioni, liquidando in pochi minuti flussi internazionali multimilionari in stablecoin, beni digitali e moneta fiat

MILANO: Hercle, una piattaforma di infrastrutture istituzionali che connette stablecoin, beni digitali e liquidazioni internazionali, oggi ha annunciato un nuovo capitale di 60 milioni di dollari. Il round comprende un investimento di 10 milioni di dollari in capitale, guidato da F-Prime, con la partecipazione d Fulgur Ventures ed Exponential Science, assieme a una linea di credito di 50 milioni di dollari per sostenere l'espansione dei servizi istituzionali e le iniziative di crescita globale.

