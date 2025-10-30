Hercle raccoglie 60 milioni di dollari per scalare l'infrastruttura di grado istituzionale per il movimento del denaro a livello globale

Hercle, una piattaforma di infrastrutture istituzionali che connette stablecoin, beni digitali e liquidazioni internazionali, oggi ha annunciato un nuovo capitale di 60 milioni di dollari. Il round co...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 30/10/2025
MILANO: Hercle, una piattaforma di infrastrutture istituzionali che connette stablecoin, beni digitali e liquidazioni internazionali, oggi ha annunciato un nuovo capitale di 60 milioni di dollari. Il round comprende un investimento di 10 milioni di dollari in capitale, guidato da F-Prime, con la partecipazione d Fulgur Ventures ed Exponential Science, assieme a una linea di credito di 50 milioni di dollari per sostenere l'espansione dei servizi istituzionali e le iniziative di crescita globale.
Fonte: Business Wire