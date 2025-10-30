▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Hercle raccoglie 60 milioni di dollari per scalare l'infrastruttura di grado istituzionale per il movimento del denaro a livello globale

Hercle, una piattaforma di infrastrutture istituzionali che connette stablecoin, beni digitali e liquidazioni internazionali, oggi ha annunciato un nuovo capitale di 60 milioni di dollari. Il round co...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/10/2025

  • Il round comprende 10 milioni di dollari di capitale, guidato da F-Prime e una linea di credito di 50 milioni di dollari per supportare l'espansione globale
  • Dal suo lancio, la piattaforma di Hercle ha elaborato oltre 20 miliardi di dollari in transazioni, liquidando in pochi minuti flussi internazionali multimilionari in stablecoin, beni digitali e moneta fiat

MILANO: Hercle, una piattaforma di infrastrutture istituzionali che connette stablecoin, beni digitali e liquidazioni internazionali, oggi ha annunciato un nuovo capitale di 60 milioni di dollari. Il round comprende un investimento di 10 milioni di dollari in capitale, guidato da F-Prime, con la partecipazione d Fulgur Ventures ed Exponential Science, assieme a una linea di credito di 50 milioni di dollari per sostenere l'espansione dei servizi istituzionali e le iniziative di crescita globale.


