Gurobi nomina il Dott. Oliver Bastert all'incarico di Chief Technology Officer

Il Dott. Bastert guida il team R&S di Gurobi, promuovendo l'innovazione nella tecnologia di ottimizzazione dell'azienda.

BEAVERTON, Ore.: Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieta di annunciare la nomina del Dott. Oliver Bastert al ruolo di Chief Technology Officer, alla guida del team di Ricerca e Sviluppo dell'azienda.

"Siamo entusiasti di avere il Dott. Bastert a bordo come nostro Chief Technology Officer", ha dichiarato Duke Perrucci, CEO di Gurobi Optimization. "Oliver riveste un ruolo fondamentale nel progresso del nostro solver e nel guidare l'innovazione. Mentre proseguiamo nella nostra missione di portare l'ottimizzazione ovunque, la sua leadership sarà determinante."

Fonte: Business Wire