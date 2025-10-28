▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
375ai lancia un livello di dati per il mondo fisico su Solana

375ai, società di intelligence dei dati edge che trasforma il mondo fisico in informazioni strutturate e leggibili dal computer, oggi ha annunciato il lancio della sua mainnet (rete principale) su Solana.

Pubblicato il: 30/10/2025

LOS ANGELES: 375ai, società di intelligence dei dati edge che trasforma il mondo fisico in informazioni strutturate e leggibili dal computer, oggi ha annunciato il lancio della sua mainnet (rete principale) su Solana.

Il mondo fisico sta generando più dati che mai, la maggior parte dei quali invisibili. I sistemi di traffico, le piattaforme pubblicitarie e i governi si affidano ancora a infrastrutture obsolete e fonti di dati frammentati per capire il modo in cui persone e cose si spostano nelle città. Le pipeline centralizzate di dati sono costose, lente e spesso limitate a informazioni incomplete o ritardate. Nel frattempo, i sistemi di intelligenza artificiale hanno bisogno di contesto dal mondo reale, non solo di input artificiali. Senza dati strutturati in tempo reale, non sono in grado di alimentare soluzioni più intelligenti di mobilità, logistica e sicurezza.

