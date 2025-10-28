375ai lancia un livello di dati per il mondo fisico su Solana

LOS ANGELES: 375ai, società di intelligence dei dati edge che trasforma il mondo fisico in informazioni strutturate e leggibili dal computer, oggi ha annunciato il lancio della sua mainnet (rete principale) su Solana.

Il mondo fisico sta generando più dati che mai, la maggior parte dei quali invisibili. I sistemi di traffico, le piattaforme pubblicitarie e i governi si affidano ancora a infrastrutture obsolete e fonti di dati frammentati per capire il modo in cui persone e cose si spostano nelle città. Le pipeline centralizzate di dati sono costose, lente e spesso limitate a informazioni incomplete o ritardate. Nel frattempo, i sistemi di intelligenza artificiale hanno bisogno di contesto dal mondo reale, non solo di input artificiali. Senza dati strutturati in tempo reale, non sono in grado di alimentare soluzioni più intelligenti di mobilità, logistica e sicurezza.

Fonte: Business Wire