MOPIC presenta il suo schermo 3D autostereoscopico da 32" per applicazioni endoscopiche e microscopiche in grado di offrire profondità realistica e visualizzazione immersiva

MOPIC, sviluppatore leader di tecnologie di visualizzazione 3D autostereoscopiche, ha presentato il suo schermo 3D autostereoscopico da 32" ideato per i sistemi di imaging 3D nel campo endoscopico e m...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 30/10/2025
ANYANG, Corea del Sud: MOPIC, sviluppatore leader di tecnologie di visualizzazione 3D autostereoscopiche, ha presentato il suo schermo 3D autostereoscopico da 32" ideato per i sistemi di imaging 3D nel campo endoscopico e microscopico.
Il nuovo prodotto, che riproduce realisticamente profondità e percezione spaziale senza necessità di ricorrere agli occhiali 3D, crea un nuovo punto di riferimento per la visualizzazione e la formazione nel campo medico.
Una soluzione 3D ottimizzata per la formazione e la ricerca medica
Lo schermo 3D autostereoscopico da 32" integra uno schermo dotato di lenti 3D, una videocamera con capacità di eye tracking e un software di rendering 3D in tempo reale sotto forma di kit di sviluppo software (SDK).
Fonte: Business Wire